Géiner Segura revela los aportes de Mauricio Wright en el camerino de Cartaginés

Géiner Segura, técnico del Cartaginés, giró instrucciones en un juego de la fase regular del campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, explicó cuál es el aporte de Mauricio Wright como su mano derecha en el banquillo.

Pese a que Wright llegó al plantel como uno de los estrategas que recientemente alzó la copa de campeón, Segura fue enfático en que solo ha llegado a aportar y brindar su conocimiento al grupo.

Lejos de verlo como una amenaza, Géiner es claro en que él siempre ha estado sumamente agradecido con sus asistentes; por ejemplo, le dio mérito a los dos ayudantes que tuvo previo a que Mauricio y Greivin Mora se integraran a su equipo de trabajo.

El ‘DT’ habló en la previa del duelo frente al Herediano, el cual definirá al primer finalista del certamen. El partido entre brumosos y rojiamarillos se disputará este martes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

¿Cómo describiría el aporte de Mauricio Wright como asistente?

Estoy muy agradecido con los asistentes que tuve anteriormente en la etapa regular, porque nos ayudaron a llegar acá. Luego vino la etapa del cambio y a mí siempre se me consultó porque había muchos nombres para ser asistente.

Yo tengo un gran entrenador y la verdad como lo dije ayer: ‘Yo no tengo que apagar la luz de nadie para que brille la mía’, en esto el ego mío lo sé manejar muy bien y más bien nos llegan a fortalecer en esta etapa.

Mauricio es un gran entrenador, es amigo mío también. Viene con una disposición enorme, ellos vienen a fortalecer, estoy muy contento porque es un gran amigo. Me gusta la experiencia que tiene Mauricio Wright; Greivin también. Aquí trabajamos para el Cartaginés y estamos muy agradecidos porque han sido un gran apoyo.

¿Cuál es el papel de Wright en el equipo?

Yo creo que siempre que uno tenga la humildad para aportar, tiene lo suficiente. Yo llegué a la Liga a colaborar, a buscar objetivos, ahora destaco la labor de Mauricio, porque es un técnico ganador, con experiencia y que haya tenido la voluntad de venir a tratar de ayudarnos a nosotros, pues creo que también me siento muy agradecido y halagado.

¿Tiene alguna ventaja Herediano al llevar el partido del Coyella Fonseca al Estadio Nacional?

Cuando se juegan estas series, sacar ventaja es complicado porque se juega al límite. Herediano desde que salió de su casa ha demostrado ser muy fuerte. Al final vamos a un partido muy parejo. Entiendo que el Coyella es más complicado, se siente más la afición, pero vamos a jugar en un gran escenario y a todo el mundo le gusta jugar ahí. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible... Ojalá que sea el Cartaginés el que pase a la siguiente fase.

¿Cómo vio el ritmo de juego después de un mes de parón?

Nosotros tuvimos una muy buena preparación, revisando los datos de recorridos y velocidades estuvimos muy parecidos pero ahora jugamos otra cosa totalmente. En la etapa regular se juega más abierto, se busca más el arco, ahora son partidos cerrados porque se pueden perder muchas cosas. Por eso es que tal vez no se ve el ida y vuelta... En nuestra casa nosotros hicimos mucho gol, pero ahora tuvimos un equipo que se paró bien, tuvimos que buscar.

Estamos viviendo dos juegos al límite, se juegan muchas cosas y por eso es que tal vez hay mucha falta. Yo entiendo que es por lo que se está jugando.

¿Se imagina un partido con más ritmo, al ser ya el último de alguno de los dos?

Creo que en el mismo ritmo, porque hay poco tiempo de recuperación. Ahora estamos concentrados, tratando de recuperarnos lo antes posible. Al final hay un estado anímico importante, pero el problema que tenemos es que es muy poco tiempo para recuperar.

¿Puede ser un juego más emocional?

Pues tal vez no más emocional porque hay que manejar mucho; emocional puede ser si algún momento el marcador se nos va a favor. Hay que cuidar más el marcador. Son muchas cosas que se viven en un juego, en esta fase. El estado anímico siempre va a crecer en los partidos importantes, pero también está el temor de que tenés que jugar con mucha seguridad.

¿Es complicado a apenas tener tiempo para jugar y recuperar?

A ver... cuando hay partidos muy seguidos el problema es que hay lesiones porque no hay recuperación; eso en planteles amplios no es problema, más si tenés el mismo nivel de jugadores. En planteles cortos es más complicado, porque la recuperación es con el mismo once. En estas fases la parte anímica es importante, hay partidos que se juegan al límite, no tengo duda de que Heredia analizó algunas cosas y nos puso el partido martes, pero vamos a buscar que nuestros jugadores lleguen bien.