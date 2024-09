Herediano vs. Liberia en vivo: La batalla por la victoria que ambos equipos necesitan con urgencia

El juego de esta noche entre Herediano y Liberia tiene todo para ser un duelo atractivo, un partido que podría estar cargado de emociones. El compromiso es a las 8 p.m., y la necesidad de ganar de ambos equipos es lo que lo vuelve interesante.

Nos vemos por la noche 🫡 ¡VAMOS TEAM! ❤️💛🔥



Entradas 2x1 en: Oficinas del Club (Hasta las 5:30 p.m.), Boletería del estadio (A partir de las 3 p.m.) y https://t.co/X9GjhvjfJG#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/QjW3JN2uzj — Club Sport Herediano (@csherediano1921) September 17, 2024

Ambos conjuntos están fuera de la zona de clasificación, pero no se encuentran lejos de Saprissa, que ocupa el cuarto lugar. Herediano y Liberia tienen 14 puntos cada uno, por lo que un triunfo los dejaría a solo una unidad de los morados, que cuentan con 18.

“Me molesta cuando mi equipo no es intenso y dinámico. Si hay algo que he intentado cambiar en el grupo, es eso. Uno siempre quiere ganar, pero no es fácil; todo el mundo está tratando de sacar puntos, y por eso el torneo está apretado”, dijo Mínor Díaz, técnico de Liberia.

Así llegan

Herediano lleva una semana sin jugar; su último encuentro fue en casa contra San Carlos, y perdió 1-2. Esta fue la primera derrota en el campeonato para Jafet Soto, quien asumió como técnico del equipo hace un mes. Por su parte, Liberia viene de perder como local 0-1 ante Guanacasteca. A los pamperos no les ha ido muy bien en el torneo cuando juegan de visita: han disputado cinco juegos y tienen una victoria, dos empates y dos derrotas, logrando cinco puntos de 15 posibles, para un 33% de rendimiento. Los florenses, en cambio, poseen cuatro partidos en su casa, con tres triunfos y una derrota, lo que les da un 75% de rendimiento.

El balance

La Unafut informó que el mejor resultado del Club Sport Herediano contra Liberia se dio en el Verano 2017, cuando los rojiamarillos vencieron 7-1 a su rival. Por otro lado, el mejor resultado de Liberia frente a Herediano ocurrió en el Verano 2009, con una contundente victoria de 3-0 a favor de los aurinegros. En cuanto a los enfrentamientos entre Jafet Soto y Mínor Díaz, se han dado tres, con una victoria para Jafet, ninguna para Díaz y dos empates.

Uniformes

Herediano saldrá a la cancha con camiseta roja con franjas amarillas, pantaloneta y medias rojas. El uniforme del portero será camiseta, pantaloneta y medias celestes. Liberia lo hará con camiseta blanca con estampado en líneas negras, pantaloneta y medias blancas. El uniforme del portero será camiseta, pantaloneta y medias negras.

Los árbitros

El partido será dirigido por Steven Madrigal, quien tendrá como asistentes a Danny Sojo y Aniceto Solís. El secretario arbitral será Raúl Eduarte, mientras que los árbitros VAR serán Anthony Bravo y Hugo Cruz.