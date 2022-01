Herediano sonrojó a Saprissa con goleada en Torneo de Copa femenino

Yerlin Rojas fue la encargada de marcar el primer gol en la visita de Herediano a Saprissa FF en Desamparados. (Prensa Herediano)

Con un equipo muy joven, Herediano no solo trató de ser más que Saprissa FF en su estreno en el Torneo de Copa Promerica del fútbol femenino, sino que también tuvo mayor precisión y efectividad a la hora de acechar el marco morado, resguardado en el primer tiempo por Dinnia Díaz y en el complemento por Evanny Calvo.

Las florenses se dejaron la victoria con un contundente 3 a 0 de visita y quedó demostrado una vez más que cuando las moradas son locales fuera del Estadio Ricardo Saprissa, pagan las consecuencias.

Saprissa FF fue local entre comillas en el Cuty Monge de Desamparados. Ahí, Yerlin Rojas abrió la cuenta en el minuto 37, el segundo tanto de las rojiamarillas fue obra de Diana Vallejos en el 65′ y Jeilyn Alvarado marcó el tercer gol del Team en el 89′.

“Nos preparamos muy bien, sabemos que este equipo está para grande, entonces estamos trabajando muy bien y feliz por la anotación. El torneo pasado no hicimos pretemporada y yo necesitaba tomar ritmo y trabajar, creo que tengo un buen nivel”, expresó Diana Vallejos en TD Más.

Esta competición se juega sin seleccionadas nacionales y promueve la participación de las jóvenes del alto rendimiento. Cuando los equipos entregaron la alineación, llamaba la atención que las tibaseñas solo tenían en banca a una guardameta y a tres jugadoras de campo.

María José Morales se estrenó con Saprissa FF y lamentó la derrota en este partido. Ella dice que se siente más cómoda como contención, aunque también puede actuar como defensa central o lateral.

“Está de más decirlo, el que no las hace las ve hacer y en el primer tiempo tuvimos tres o cuatro claritas y no concretamos, nos llegan en un contragolpe y nos clavan. Creo que nada, borrón y cuenta nueva, es aprendizaje también, es el primer partido. Por supuesto que no nos gusta perder y menos de esta manera, pero creo que toca llegar a los entrenamientos y tratar de mejorar esas cosas”, citó María José Morales en TD Más.

Mientras que moradas y rojiamarillas estaban frente a frente, de forma simultánea se llevaba a cabo el partido entre Pococí y Dimas Escazú, en el Ebal Rodríguez, donde se produjo un empate 1 a 1.

La escazuceña Priscilla Barrientos marcó el primer tanto del juego, pero la diana de las locales y de la igualdad fue de Anyela Mesén.

“Gracias a Dios que se me dio la oportunidad de volver a anotar. En lo personal estoy sumamente feliz, nos vamos con un empate con sabor a derrota, pero a seguir trabajando, nos queda una semana para preparar el partido contra Saprissa y a cometer menos errores y hacer las que nos quedan”, citó Priscilla Barrientos.

Además, Suva Sports en San Isidro de El General derrotó a Sporting FC por 1 a 0, con un tanto de Darlin Arce.

El viernes pasado, Alajuelense venció en el Morera Soto a Pérez Zeledón por 3 a 1, con un doblete de María Fernanda Barrantes y un tanto de Marilenis Oporta, quien también marcó un autogol.

Para la segunda fecha del Torneo de Copa, Dimas Escazú recibirá a Saprissa FF, Herediano será casa frente a Pococí, Sporting FC se enfrentará a Alajuelense y Pérez Zeledón se medirá contra Suva Sports.