Herediano puede lograr en meses lo que a Saprissa y Alajuelense les costó años

Los fanáticos del Saprissa disfrutan y no dudan en recordarle una y otra vez a los de Alajuelense el calvario que pasaron hasta que llegó el título 30 del León. Es normal y es parte del fútbol; aunque quien realmente podría jactarse sobre estos dos es el Herediano, ya que tiene a mano conseguir lo que ninguno de los más ganadores del fútbol tico lograron.

El Team ya quedó campeón en el año de su fundación, fue el primer bicampeón, tricampeón y tetracampeón (todo cuando no existía la S, para evitar conflictos) y hasta puede alardear que es el único en Costa Rica que levantó el cetro en su centenario. Sin embargo, si conquista su 30 en el Apertura 2022, ratificaría ese papel de ganador que trae en su ADN.

Sin importar el color de camiseta que le guste, sería histórico si los rojiamarillos tardan apenas 12 meses entre bordar su estrella 29 y la 30. Y es que los florenses dieron la vuelta en el Apertura 2021 y podrían repetir en el Apertura 2021, hasta para alcanzar a los manudos en cantidad de cetros.

Claro, para llegar a esto el Tigre debe pasarle por encima al Monstruo, en la final de la segunda fase que inicia este miércoles en la Cueva (8:30 p. m.), pero aunque la tarea no será nada sencilla, hasta tiene dos oportunidades, porque al ganar la primera fase se garantizó una gran final.

El único partido que disputaron Saprissa y Herediano en el Apertura 2022 terminó 1 a 1 en la Cueva, el pasado 18 de setiembre.

Nadie le quita méritos a la S, porque es la institución más ganadora del país, con sus 36 trofeos, y cuenta con toda la capacidad de llegar a 37 este mismo 2022. Eso sí, para quienes no lo tienen tan presente, a los tibaseños les costó cuatro años pasar de la 29 a la 30. En el Verano 2010 festejaron a más no poder esa 29, no obstante, transcurrieron ocho torneos hasta que finalmente en el Verano 2014 se acabó la espera por la 30.

Del lado de los erizos, hay que reconocerles que aprovecharon la sequía de su archirrival entre el 2010 y el 2013 y sumaron cinco campeonatos de siete posibles, para ponerse en 29 en el Invierno 2013, en un tiempo casi que récord. Aunque nadie y menos los rojinegros se imaginaron que tardarían siete largos años y 14 torneos hasta que finalmente llegó la 30, en el Apertura 2020.

Lamentablemente para Alajuelense, así sucedió y no queda ahí, sino que entre ese Invierno 2013 y la actualidad se han disputado 18 títulos y apenas conquistó uno. Esta cruda realidad para los manudos hizo que Herediano se les pusiera al lado de nuevo, dejándose seis de esos 18 certámenes y teniendo ahora el chance real de igualar en 30.

Los florenses se saborean esta posibilidad, figuras como Jafet Soto o Esteban Granados no tienen problemas en reconocer que quieren alcanzar a la Liga ya y hasta pasarles lo más pronto posible. Sin embargo, no les será nada sencillo y por más gran final garantizada y que están invictos en todo el Apertura 2022, el Monstruo apunta con fuerza a su 37, para sacar más distancia con el León y con todos en general.