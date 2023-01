Herediano llegó a acuerdo para dejarse al central que Alajuelense proyectó como su líder

Él se identificó con Alajuelense y Alajuelense se identificó con él. Su rendimiento fue sobresaliente con la camisa del León, al punto que llegó a la Selección Nacional y empezó a ser considerado como el defensor de proyección de la Liga. Muchos lo imaginaron capitaneando el equipo y siendo la voz de mando en el campo, no obstante circunstancia extracancha lo llevaron a salir de Alajuela y hoy Fernán Faerron tiene un arreglo con Herediano.

Una fuente del entorno del futbolista le confirmó a La Nación que Fernán ya le dio el sí al Herediano y se está alistando todo para anunciarlo este viernes; igual versión tiene un personero del Team, quien aseguró que la salida de Ariel Soto se dio para abrirle chance al excentral erizo.

Faerron acordó con Herediano y si no pasa nada extraordinario estampará su firma en la provincia de las flores, luego de su aventura por el HamKam de Noruega, equipo que le sirvió como desahogo por lo sucedido en Alajuelense.

Nunca se tuvo claridad qué fue lo que pasó en la Liga, pero lo cierto es que algo sucedió y el zaguero que mejor rendimiento mostraba no pudo seguir vestido de rojinegro aunque parte de la afición lo pedía.

En julio pasado, el propio Faerrón que ya no estaba en la Liga tuvo palabras críticas para la Liga después de la pérdida de la final con Cartaginés.

“La afición merece respeto y más una tan leal como la liguista. Siempre he sido transparente y he dicho las cosas como son, y por eso no seguí en el equipo, porque hay (personas) a las que no les gusta eso”, aseguró.

Ahora después de su paso por Noruega, el propio deportista ha externado que este tiempo le sirvió para crecer fuera del campo.

“Estar solo lo hace a uno ver todo de diferente manera, madurar. El Fernán que se fue era un poco inmaduro, impulsivo, pero volví siendo otra persona y con gran madurez. Uno ve la vida de diferente manera”, resumió en entrevista con La Nación, la semana pasada.

Si se termina de concretar la firma con Herediano, Fernán buscará nuevamente colocarse en el panorama de Selección Nacional, ya que aunque formó parte del proceso 2022 al final no pudo consolidarse y quedó fuera de la Copa del Mundo.

Lo que queda claro es que el defensor es una de las ‘joyas’ del balompié nacional, porque también Saprissa lo quiso, según el mismo futbolista había comunicado en Radio Monumental.

El zaguero que Alajuelense proyectó como uno de sus estandartes a corto plazo, ahora llegará a Herediano, uno de los equipos con los que la rivalidad manuda ha crecido en la última década y que ha acostumbrado a agarrar exfiguras liguistas y revalorizarlas como: Ariel Soto, Jonathan McDonald, Orlando Galo, Juan Pablo Vargas, entre otros.