Herediano está a las puertas de repetir hazaña lograda hace 95 años

Hoy más que nunca el Herediano, dirigido por Hernán Medford, está muy cerca de cumplir con sus dos grandes objetivos de la campaña y para ello solo le restan 90 minutos.

Luego de igualar 1-1 en el juego de ida de la final de la segunda fase del Torneo de Apertura 2022, en el Estadio Ricardo Saprissa, ahora lleva la serie al Colleya Fonseca, donde este sábado a las 8:30 p. m. podría sellar un torneo histórico, tan solo un año después de alcanzar el cetro en su centenario.

Hay que aclarar que los florenses con un empate por más de un gol ante los morados o bien llevar la serie hasta la tanda de penales y perderla, les permitiría mantener su imbatibilidad en 20 compromisos. En esos escenarios sería el cuadro morado el ganador de la serie y se tendrían que jugar dos compromisos más en una final nacional.

Con este panorama, el Team podría ser monarca invicto en el campeonato nacional, después de 61 años, pues el último equipo en lograrlo fue el Carmelita en 1961, aunque ese torneo solo lo jugaron cuatro equipos, tras una disputa entre la Fedefutbol y la denominada Asofutbol, según fuentes de Unafut.

Para el Herediano sería la segunda oportunidad que gana un cetro en condición de invicto, pues la primera ocasión fue en 1927, es decir hace 95 años. Esa vez disputó ocho partidos y obtuvo ocho victorias, de acuerdo con estadísticas de la Unafut.

Sin embargo, es necesario aclarar que en aquel torneo los rojiamarillos perdieron 4-3 ante La Libertad, pero los florenses previamente habían ganado el duelo en la mesa, ya que los libertos alinearon a cuatro jugadores de la segunda división, al tener su nómina incompleta.

No dar ventajas

Los integrantes del cuadro florense señalan que más que mantener el invicto, están decididos a liquidar la serie, aunque tienen claro que el objetivo de no perder los llevaría a ganar su estrella número 30.

El delantero Anthony Contreras comentó que Saprissa es un equipo de respeto y no deben dar ventajas, pero la consigna es terminar el torneo en el siguiente duelo.

“Obviamente vamos a ir con todo. Estamos en casa y vamos a ir con nuestra gente, lo cual es muy importante. Sabemos manejar la cancha del Coyella Fonseca y al Saprissa le cuesta. Consideramos que podemos hacerle mucho daño al Saprissa”, manifestó Contreras.

“Es cierto que a nadie le gusta que le anoten como lo hicieron ellos (en el epílogo del juego). La verdad no sé si lo celebraron, pero no debemos olvidar que es un empate y tenemos la ventaja. Hicimos un excelente trabajo, estamos motivados y esperamos poder sacar el resultado que nos favorezca”, añadió.

Aarón Salazar, defensor del Team, reiteró que un buen bloque defensivo combinado con un buen accionar en el campo les puede llevar a alzar nuevamente la anhelada copa.

“Si bien es cierto el invicto no nos desvela, ahora no queda otra que quedar campeones sin derrotas, porque es la única manera de alcanzar la meta que nos trazamos al inicio del torneo. Aunque en estas series, en lo personal he podido anotar y contribuir con el equipo, nuestra mayor confianza es mantener el arco en cero. Eso nos dio la motivación para alcanzar un buen nivel”, admitió Salazar.

“Somos fuertes en nuestro estadio y la consiga será seguir con el marco en cero. Así estaremos más cerca de la victoria. El equipo ha sido muy disciplinado, pero cada partido se juega diferente y el compromiso del sábado será muy complicado, por lo que nos estamos jugando”, acotó.

John Jairo Ruiz en los últimos dos últimos partidos suma dos tantos con el Team y es una de las figuras que confía poder darle el golpe de gracia al Saprissa en el Colleya.

“Será un partido complicado, difícil, pero confiamos en definirlo en casa. En este momento quiero ser campeón con el Herediano, lo demás vendrá después. Los goles me dan confianza porque estoy ayudando al equipo, a mis compañeros y me motiva a seguir trabajando”, explicó Ruiz

“Vamos a salir a buscar el partido, con intensidad, con ganas. Tenemos muy claro que queremos el campeonato. En lo personal, he tenido un torneo bueno, el anterior también me parece que fue bueno y poco a poco voy mejorando”, añadió.

Monarcas sin derrotas

Torneo Campeón Victorias Empates Derrotas 1925 La Libertad 7 1 0 1927 Herediano 8 0 0 1929 La Libertad 5 1 0 1941 Alajuelense 6 0 0 1944 Orión 9 3 0 1952 Saprissa 7 2 0 1961 Carmelita 3 1 0

- Herediano le ganó un partido en la mesa a La Libertad

- Carmen FC o Carmelita gana el cetro en el torneo organizado por Asofutbol

- Estadísticas de la Unafut