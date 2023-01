Henry Duarte se molesta por bronca entre técnico y presidente del Puntarenas FC

Sorprendido y preocupado se mostró Henry Duarte, gerente deportivo del Puntarenas FC, por la actitud del presidente del club Héctor Trejos y el técnico Alecander Vargas, quienes terminaron enfrentados por sus declaraciones, tras el juego de este domingo donde el Puerto perdió 1-2 ante el Pérez Zeledón en casa.

Trejos aseguró en la transmisión de Tigo Sports que respeta la decisión de la directiva y la gerencia deportiva pero si fuera por él, Vargas ya no estaría al frente del club.

Por su parte, Vargas no se quedó callado y en la conferencia de prensa, luego del compromiso, arremetió contra el presidente al sentenciar que no lo quiere en el equipo e incluso dio a entender que solo le gusta figurar en las redes sociales.

Duarte explicó que debe escuchar la conferencia para conocer lo que pasó y será el martes cuando dé a conocer su decisión, sobre la continuidad de Vargas o no en el cuadro porteño.

“Voy a tratar de escuchar la conferencia de prensa, eso es muy importante. Normalmente no me gusta estar allí, pienso que si se dio un cruce de palabras entre ellos yo hubiese sido muy duro con ambos, porque en primer lugar esas cosas se ven en casa”, manifestó tajantemente Duarte.

El también entrenador declaró que sabe cuál es su responsabilidad en el PFC y que los pleitos internos no deben darse de esa forma.

Creo que ese punto queda muy claro. El responsable de la parte deportiva del PFC es Henry Duarte, no se la vamos a echarl a nadie más. Pero esas cosas (bronca entre Trejos y Vargas) no van en una institución tan seria, con dos personas que están al frente. Eso no va y no me parece”, añadió Duarte.

Analizar lo que pasa

Henry explicó que deben estudiar qué está pasando alrededor del club, antes de hablar en público, por lo que se dará 48 horas para dar su veredicto.

“Es prematuro contestar. Debo ser muy serio y muy profesional y sobre todo respetuoso de las personas y los profesionales. Acepto que es mí responsabilidad la permanencia del técnico Alexander Vargas. Al igual que cualquier decisión que se tomé en el PFC, en la parte técnica. Es mi decisión y yo se lo haré saber a la junta directiva el próximo martes”, aseveró Duarte.

El gerente descartó que se tenga previsto sustituir a Vargas, con Rónald González o bien Mauricio Wright, pero sí es claro que el equipo muestra muchas deficiencias.

“No estoy satisfecho de ninguna manera, pero a raíz de un resultado no puedo tomar una decisión así. Debo ver cosas, hubo situaciones que no me gustaron en el partido ante el Pérez Zeledón. No vi el equipo con aquella entrega, arrojo y vértigo. Veremos hasta qué punto retomar eso, sino se tomarán decisiones”, enfatizó Duarte.

El dirigente añadió que deben escuchar las partes para entender qué es lo que pasa en el plantel chuchequero.

“Estoy en cada entrenamiento y veo la empatía entre el cuerpo técnico y los jugadores, la forma en que se trabaja. He estado allí, tengo que tener un análisis más profundo y conversar con algunos jugadores porque algo pasa y me toca analizar qué está pasando para llegar a una conclusión y dar a conocer mi decisión el martes” declaró Duarte.