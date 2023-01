Bronca en Puntarenas: Entre lágrimas técnico Alexander Vargas explota contra presidente del club

El técnico del Puntarenas FC, Alexander Vargas, arremetió contra el presidente del club Héctor Trejos, luego de la derrota del Puerto 1-2 frente al Pérez Zeledón, al asegurar que el jerarca no lo quiere en el equipo desde el Torneo de Apertura 2022.

Trejos, antes del compromiso, aseguró en la transmisión de Tigo Sports que la decisión de mantener al entrenador, luego de sumar solo un triunfo en los últimos 20 partidos, es de la junta directiva, que es un cuerpo colegiado, pero que si fuera por él Vargas ya no estaría al frente del club.

Ante esto, en la conferencia de prensa posterior al juego el timonel explotó contra el jerarca.

“Él (Trejos) es el presidente del grupo, pero desde el torneo pasado, no sé si fue contra mí que la agarró. Porque desde la jornada 13 ya no me quería en el equipo. En la pretemporada no me quería. Todas las malas vibras que he tenido que comerme en mucha parte fueron por él. Él me dijo, en una reunión, que desde el torneo anterior ya no me avalaba”, aseguró Vargas.

El estratega indicó que las cosas negativas alrededor del plantel han hecho mella en los jugadores y son parte de los malos resultados, a pesar que nunca quiso decir o hablar del tema con ellos.

Alexander Vargas está al frente del Puntarenas FC desde julio del año anterior. Cortesía Puntarenas FC (Archivo )

“Él se lava las manos. No estoy diciendo que por culpa de él. Me queda claro que soy el responsable, pero solo es tirar cosas negativas. Además estoy pasando por un mal momento en el tema familia e incluso tengo a mi madre en el hospital”, declaró Vargas, momento en que no pudo contener las lágrimas.

Durante la conferencia el timonel comentó que tiene clara su situación, pero se mantendrá en su puesto hasta que los dueños del equipo (Felipe y Raymond Medina) y el gerente Henry Duarte así lo quieran.

“Se lava las manos. Primero trata de ensuciar la cancha y le tira los trapos sucios a Henry Duarte, quien sí sabe de fútbol. Con su actitud ha estado entorpeciendo al grupo. A él lo que le gusta es el Twitter y esa frase el Barco va que va. Sin embargo es quien ha estado generando esas cosas y a mí me toca enderezar el barco”, manifestó Vargas.