“Recibo a los jugadores una semana cada dos meses. Pensé que no iba a ser tan costoso, sin embargo siento la falta del día a día para trabajar todo lo que me gustaría en la cancha con los jugadores. En la Selección me siento improductivo, no tengo ese día a día, por más que me mato mirando videos y partidos, no es lo que me gusta. Lo probé y no es lo me gusta”.