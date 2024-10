Guía TV: Copa Centroamericana, Champions, NBA y Serie Mundial lo esperan esta semana

Los amantes de los deportes tendrán una semana llena de emociones con grandes eventos internacionales que no se pueden perder.

En la Copa Centroamericana, Alajuelense y Herediano disputarán este martes y jueves las semifinales del certamen de clubes regionales, frente a Antigua de Guatemala y Real Estelí de Nicaragua, respectivamente.

Mientras tanto, el Deportivo Saprissa se enfrentará este miércoles a Comunicaciones de Guatemala en la ronda de repechaje por un lugar en la Liga de Campeones de la Concacaf.

La Champions League cumple su tercera jornada con duelos muy atractivos, como el Real Madrid vs. Borussia Dortmund de este martes, y el Barcelona vs. Bayern Múnich el miércoles.

Además, la temporada 2024-2025 de la NBA arranca este martes, y ESPN transmitirá partidos el miércoles y viernes, destacando el enfrentamiento entre los Phoenix Suns y Los Ángeles Angeles Lakers.

Por otro lado, la Serie Mundial de béisbol, tras 43 años, enfrentará a dos de los equipos más seguidos en todo el mundo: los Yanquis de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Finalmente, no podemos olvidar que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana llegan a las semifinales, con los enfrentamientos entre Atlético Mineiro vs. River Plate y Botafogo vs. Peñarol.

Martes

10:30 a. m. AC Milan vs. Club Brujas (Champions League), por ESPN.

10:30 a. m. Mónaco vs. Estrella Rojas (Champions League), por ESPN 2.

12:40 p. m. Juventus vs. Stuttgart (Champions League), por ESPN.

12:40 p. m. Sturm Graz vs. Sporting Lisboa (Champions League), por ESPN 6.

12:40 p. m. Real Madrid vs. Borussia Dortmund (Champions League), por ESPN.

12:40 p. m. Aston Villa vs. Bolonia (Champions League), por ESPN 2.

6 p. m. Atlético Mineiro vs. River Plate (Copa Libertadores, semifinal), por ESPN 5.

8 p. m. Antigua vs. Alajuelense (Copa Centroamericana, semifinal), por ESPN.

Miércoles

10:30 a. m. Brest vs. Bayer Leverkusen (Champions League), por ESPN 2.

10:30 a. m. Atalanta vs. Celtics (Champions League), por ESPN.

12:40 p. m. Barcelona vs. Bayern Munich (Champions League), por ESPN.

12:40 p. m. RB Leipzig vs. Liverpool (Champions League), por ESPN 2.

12:40 p. m. Atlético Madrid vs. Lille (Champions League), por ESPN 6.

1240 p. m. Manchester City Sparta Praga (Champions League), por ESPN 5.

3.45 p. m. Cruzeiro vs. Lanús (Copa Sudamericana, semifinal), por ESPN 5.

5:30 p. m. Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers (NBA), por ESPN.

6 p. m. Botafogo (BRA) vs. Peñarol (URU) (Copa Libertadores, semifinal), por ESPN 2.

6 p. m. Real Hope vs. Cibao C (Copa del Caribe), por ESPN 4.

7 p. m. Monterrey vs. Pumas (Liga Mexicana), por TUDN.

8 p. m. Comunicaciones vs. Saprissa (Copa Centroamericana, repechaje), por ESPN.

8 p. m. Phoenix Suns vs. LA Clippers (NBA), por ESPN 2.

Jueves

5:30 p. m. Estados Unidos vs. Islandia Fútbol femenino, amistoso), por ESPN 5.

6 p. m. Moca FC vs. Cavalier FC (Copa del Caribe), por ESPN 4.

6 p. m. Minnesota Vikings vs. Los Ángeles Rams (NFL), por ESPN 2.

8 p. m. Real Estelí vs. Herediano (Copa Centroamericana, semifinal), por ESPN.

Viernes

12:25 p. m. Gran Premio de México (Fórmiua 1, prácticas 1), por ESPN 2.

12:30 p. m. Mainz 05 vs. Borussia M’gladbach (Bundesliga), por Sky 504/546.

1 p. m. Espanyol vs. Sevilla (Liga Española), por Sky 504/546.

3:55 p. m. Gran Premio de México (Fórmiua 1, prácticas 1), por ESPN 2.

5:30 p. m. Indiana Pacers vs. New York Knicks (NBA), por ESPN.

6 p. m. New York Yanquis vs. Los Ángeles Dodgers (Serie Mundial, juego 1), por ESPN 2

7 p. m. Puntarenas vs. Santos (Apertura 2024), por Tigo Sports.

8 p. m. Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers (NBA), por ESPN.

8 p. m. Pérez Zeledón vs. Santa Ana (Apertura 2024), por FUTV.