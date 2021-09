Guanacasteca alarga su invicto con Luis Fernando Fallas al empatar 1 a 1 con Jicaral

Guanacasteca puede darse por satisfecha porque sigue invicta desde que asumió Luis Fernando Fallas y consiguió 10 de los últimos 12 puntos que disputó con el nuevo timonel.

Eso sí, su empate 1 a 1 ante Jicaral, en la fecha 10 del Torneo de Apertura 2021, no es del todo dulce para la ADG, si se toma en cuenta que dejó pasar una opción en casa para escalar en la tabla.

Del lado de los jicaraleños el sabor es mucho más amargo, ya que pese a sumar de visitantes, alargaron su racha sin victorias y ya son ocho partidos en los que no pueden contabilizar de a tres (cinco empates y tres derrotas).

Es más, los dirigidos por Martín Arriola no festejan una victoria desde el 1 de agosto y este domingo hasta pegaron primero en el Chorotega de Nicoya, gracias al tanto de Leonel Peralta en el minuto 17.

Sin embargo, no pudieron aumentar la cuenta en la inicial y terminaron viéndose dominados en el complemento.

“Era un clásico, así se vivió y de la misma forma se jugó. Lastimosamente no nos pudimos llevar los tres puntos para casa. Salgo molesto, porque cometimos una falta que no debíamos, ellos aprovecharon y consiguieron el gol del empate”, dijo Peralta a FUTV.

Los dueños de casa entendieron que era un gran pecado caer en su escenario y por ende, la segunda parte la dominaron a placer hasta que José Pablo Córdoba marcó un verdadero golazo de tiro libre en el 70′.

Córdoba tomó la pelota y la conectó de zurda para colocarla en el ángulo.

Más allá de alcanzar la igualdad con tiempo de sobra para intentar algo más, no les fue posible a los guanacastecos, quienes llegaron a 12 puntos y se mantienen en el noveno puesto. Mientras que los de la Península ocupan el décimo lugar, con nueve unidades.

“Siempre me he caracterizado por pegarle bien en los tiros libres, no me había quedado ninguna, pero esta vez se dio. Practico mucho los tiros libres, me quedo extra y trato de aportar de esta forma.

“El partido estaba complicado, los compañeros necesitaban de ese plus y se me dio el cobro. Queríamos los tres puntos para seguir escalando en la tabla, pero no se pudo y al final al menos se sumó”, destacó Córdoba.

El guanacasteco José Pablo Córdoba (centro) celebró con euforia el golazo que consiguió para darle el empate a su equipo ante Jicaral, en la fecha 10 del Torneo de Apertura 2021. (Guanacasteca)

Ficha del juego:

Guanacasteca: 1

Titulares: Antonio Torres, Yeison Molina, Christian Reyes, Pedro Leal, Edder Nelson, Josimar Olivero, Dayron Sánchez, Diego Velásquez, Joseph Bolaños, Nextaly Rodríguez y Anthony Contreras. DT. Luis Fernando Fallas.

Cambios: Johnson Edwards (Nelson, al 58′), José Pablo Córdoba (D. Velásquez, al 58′), Leonardo Adams (Sánchez, al 65′) y Derek Aguirre (Bolaños, al 86′).

Jicaral: 1

Titulares: Miguel Ajú, Miguel Velásquez, Kevin Fajardo, William Fernández, Jason Prendas, Leonel Peralta, Luis Carlos Fallas, José Tello, Jonathan Martínez, Kenny Cunningham y Giovanni Clunie. DT. Martín Arriola.

Cambios: Marvin Esquivel (Martínez, al 59′), Esteban Cano (M. Velásquez, al 63′), Chevone Marsh (Clunie, al 63′) y Wálter Chévez (Tello, al 79′).

Goles: 0 - 1 (17′): Peralta (balón suelto). 1-1 (70′): Córdoba (tiro libre). Árbitros: Henry Bejarano con Luis Granados y Osvaldo Luna. Estadio: Chorotega de Nicoya, 2 p. m.