Giancarlo González habló de Javon East y aquel pasaje cuando el delantero no lo saludó en el clásico

Giancarlo González aseguró que él siempre respeta a sus rivales, que así lo ha hecho durante más de 15 años de carrera y que ahora no es la excepción. (Jose Cordero)

Alajuelense acababa de ganarle a Cartaginés y Giancarlo González fue uno de los jugadores de la Liga que acudió a la zona mixta en el Estadio Alejandro Morera Soto. La mayoría de consultas se enfocaban en el dulce momento de un equipo coleccionista de diez victorias en fila, pero saltó a colación el tema de Javon East.

¿Cómo es la relación de Giancarlo González con Javon East? ¿Existe algún problema entre ellos? Porque al menos en el clásico anterior se vio como el delantero del Saprissa no quiso saludar al defensor de Alajuelense.

Aquella escena revivió que en mayo pasado, durante la gran final del Clausura 2023, el jugador de Saprissa denunció que recibió insultos racistas por parte de Giancarlo González.

Eso lo hizo a través de sus redes sociales, pero dicho posteo del jamaiquino duró muy poco, porque pronto lo eliminó. Ambas acciones generaron algo de ruido en ‘X’ (Twitter), cuando hizo la publicación y también cuando la borró.

Nunca quedó claro qué fue lo que pasó, si se trató de un malentendido o no.

Giancarlo González y Javon East se volvieron a encontrar en la cancha en el clásico del 3 de setiembre, cuando la Liga ganó 2-1 y Joel Campbell fue la gran figura con un doblete.

Fue en ese pulso entre rojinegros y morados donde Javon East se negó a darle la mano a Giancarlo González y el capitán de Alajuelense solamente sonrió, como quedó captado en las tomas televisivas.

“Simple y sencillamente es un rival más para mí, se habla mucho fuera de la cancha y se habla en redes. Yo respeto a mis rivales, respeto al contrincante y yo hago mi trabajo simple y sencillo en la cancha. Todos me conocen, tengo más de 15 años de carrera y soy una persona leal.

”Al final, el papel y las redes aguantan lo que cada uno quiera poner. Siento que también no puede ser juzgado uno por lo que diga una persona, más si tienen antecedentes de otras cosas”, afirmó Giancarlo González.

También dijo que esta situación no lo sorprende en absoluto, pero repitió que es fútbol y cada quien se dedica a lo suyo.

“A mí no me sorprende, porque si tienen antecedentes ya uno sabe, entonces hay que tomar las cosas de quien las dice. Yo simple y sencillamente respeto, soy un hombre, soy de la vieja escuela y juego al fútbol. Me dedico al 100 a esto y lo que pasa en la cancha para mí se queda ahí”, mencionó Giancarlo González.

