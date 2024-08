Giancarlo González disfruta del fútbol en Sporting: ‘En este club me entienden’

Giancarlo González puede verse como uno de los puntos altos en el Sporting líder de Hernán Medford. Después de que no llegó a un acuerdo con Liga Deportiva Alajuelense, el defensor se marchó al cuadro albinegro, en el que sí le ofrecieron el año completo de contrato que quería.

El papel del experimentado futbolista en la defensa de Sporting tiene tanto peso que el club le propuso una renovación anticipada. Sin embargo, fiel a su estilo, él se lo tomó con calma y considera que tiempo al tiempo.

“Voy torneo a torneo, como lo dije desde que volví a Costa Rica, cuando venía del Galaxy: quiero ir año a año. En este club me entienden, son conscientes de mi situación, me apoyan y de hecho en el torneo pasado, cuando terminó me querían renovar para el año que viene.

”Les dije que tranquilos, que yo voy año a año. Por el momento llego a diciembre y luego veré si sigo mi carrera, si juego un año más, depende de cómo me sienta física y mentalmente”, confesó Giancarlo González.

No se trata de que la idea del retiro ronde por sus pensamientos. En realidad, Pipo confiesa que hoy se siente con todas las ganas de jugar, de entrenar e irse a casa pensando en que al día siguiente tiene que regresar a la cancha para otra práctica y enfrentar el siguiente partido.

“En diciembre veremos qué pasa”, insistió el líder de la defensa de Sporting, el único equipo que contabiliza tres triunfos en igual número de partidos en este arranque del Apertura 2024.

“Vamos paso a paso acá, desde el inicio del torneo, la pretemporada, la meta y el objetivo del grupo es ir partido a partido, así hemos afrontado estos tres; sumamos nueve puntos, pero también el grupo es consciente y tiene la humildad para saber que no hemos ganado nada, estamos ahí, en los puestos de arriba, pero esto apenas inicia”, analizó Giancarlo González.

Según él, la pretemporada efectuada por el equipo influye en estos resultados, pero también fue la base de lo que se puede hacer no solo en este torneo, sino en el otro.

“Porque se sabe que en diciembre los días libres son pocos y es importante plasmar la idea y tener una base física para los dos torneos que peleamos acá en Costa Rica”.

No sabe con exactitud hasta dónde puede llegar esta versión de Sporting, que él considera muy compacta.

“Es muy prematuro para estar tirando los bombos al aire, pero Sporting está para pelear partido a partido, para dar lucha, para dar guerra. Es un equipo que no da una bola por perdida y que vamos a luchar por sacar los tres puntos en cada cancha que toque”.

Además, le gusta ser parte de todo eso, porque se siente bien y a gusto.

“Tengo la confianza acá de los directivos, de mis compañeros y he sumado bastantes minutos desde que llegué a Sporting. Entonces, yo soy muy feliz, porque también los compañeros me escuchan y tienen oídos abiertos a los mensajes que uno pueda dar, sabiendo que ya estoy en un lado de experiencia y una de las consignas en este campeonato es que pensemos con mentalidad de equipo grande”, destacó.

Sporting recibirá el sábado 3 de agosto a las 3 p. m. a un conjunto de Guanacasteca que el fin de semana anterior derrotó a Herediano en Nicoya, pero que también está muy golpeado tras una paliza contra Saprissa (0-5) en su durísimo estreno en la Copa Centroamericana de Concacaf.