Geiner Segura salió molesto con el arbitraje

Molesto, prácticamente pidiendo justicia; así se presentó Geiner Segura, técnico de Cartaginés, a la conferencia de prensa luego del partido que su equipo empató a cero ante la Liga.

“Estoy molesto, muy molesto la verdad. No ganamos porque nos condicionaron, así de sencillo. El equipo estaba parejo, pero hay un penal y una expulsión y en una final eso marca mucho la diferencia. Si vamos a ir a la Liga condicionados, me parece que no es justo”, fueron las primeras palabras de Segura, tras el compromiso.

¿El criterio del gol de visita condiciona el planteamiento en los partidos?

Yo creo que en la primera parte nosotros tuvimos el peso del juego, la Liga se estructura muy bien, casi que en los últimos dos tercios y a veces cuesta mucho. El equipo hizo lo posible, pero es una final, se juegan muchas cosas, se juega mucho al error. Tal vez a algunos no les parece lo que digo, pero hay una acción muy puntual donde Cartaginés sale muy perjudicado.

¿Cómo preparar el partido que sigue, a sabiendas que la ventaja de local la tiene el rival?

Es un partido que está para los dos y el gol nos puede condicionar muchas cosas y este equipo siempre ha anotado, incluso los dos juegos de la etapa regular que perdimos contra la Liga concretamos. Vamos a buscarlo a nuestra manera y nos ilusiona que Cartaginés siempre ha hecho gol.

¿Cuánto le preocupa las bajas? No está José Gabriel Vargas y se lesiona William Quirós. ¿Le queda corta la planilla en el aspecto defensivo?

Nos preocupa todo y lógicamente nos gustaría tener a todos a disposición, pero bueno vamos a ver qué pasa y tratar de tomar la mejor decisión. Acá todos tienen que estar preparados para cuando les toque, vamos a tratar de recuperar a los muchachos y tratar de salir con el once que nos pueda llevar a la final.

¿No cree que Cartaginés ha perdido volumen ofensivo?

Lo que determina mucho es lo que está en juego, o sea se juega mucho al error, a la seguridad, a no regalar espacios y las finales son así. No veo finales con marcadores abultados, nos gustaría y hubiera querido al menos un gol, pero el equipo ha dado muestras de que puede pelear.

¿Cuánto necesita Cartaginés del Marcel Hernández goleador de la primera fase?

Necesitamos de todos, a Marcel lo están referenciando muchísimo, hay mucho en juego. De igual manera nosotros a los delanteros rivales también los referenciamos bien. Insisto, son juegos muy cerrados, donde no se pueden descuidar detalles y el detalle te puede costar caro. Ojalá Marcel encuentre la anotación en el compromiso que viene y si no es él, tendrá que ser otro.