Géiner Segura es el primero en esperar mucho del Cartaginés con Marcel Hernández

Marcel Hernández reapareció con Cartaginés en los 90 Minutos por la Vida. El cubano jugó contra Saprissa. (John Durán)

Con la llegada de Marcel Hernández y Michael Barrantes posiblemente la mayoría de aficionados al Cartaginés están esperanzados de que esta vez será la vencida y que con esa plantilla el equipo de la Vieja Metrópoli tiene todo para hacer historia en el Clausura 2022 que está a un paso de ponerse en marcha.

Posiblemente no falten los que entre tantas desilusiones, prefieran esperar ver hechos, basándose en que es mejor ver para creer.

En la línea de los entusiasmados se anota el técnico brumoso Géiner Segura, quien es el primero en esperar mucho de su equipo, que ahora tiene en sus filas a Marcel Hernández y a Michael Barrantes.

Durante el año que el cubano militó en Alajuelense quedó en evidencia que Cartaginés era un equipo con él y otro sin sus goles, a pesar del aporte y el esfuerzo de Allen Guevara en el último torneo.

“Estamos todos muy comprometidos, creo que hicimos movimientos muy importantes, agradecerle al presidente (Leonardo Vargas), sé que es un esfuerzo bastante importante, pero lo necesitábamos, tal vez no es cantidad, pero hay calidad para tratar de lograr algo que todos queremos”, declaró Géiner Segura en Teletica Radio.

Acaba de terminar la participación de los blanquiazules en los 90 Minutos por la Vida, una competición de carácter benéfico aprovechada por los equipos para tener minutos de fútbol antes del inicio del año futbolístico.

“No voy a esconder que desde que llegué a Cartaginés mi ilusión siempre ha sido ir paso a paso, en el día a día, clasificar y luchar por un título”, mencionó Segura, quien reiteró lo que ya había dicho el jerarca y es que la plantilla no está cerrada.

“Tal vez ahorita no puedo adelantar nada, pero creemos que se pueden hacer un par de movimientos todavía, estamos a la espera y si no, vamos a empezar con lo que tenemos mientras se dan esos movimientos, sobre todo que en este torneo es muy difícil reforzar al equipo, la mayoría tienen contrato y si estamos contentos, pero al final que esto se vea reflejado”.

Los movimientos en Cartaginés han sido importantes y la plantilla ahora está confeccionada prácticamente con todo lo que el propio técnico había solicitado.

“Hemos sacado muchos jugadores, hemos tratado de ir buscando jugadores bajo la línea que queremos, esperamos que se vea reflejado, estoy muy ilusionado, con mucha energía desde que llegué y cuando salí de la Liga la idea era esa, llegar a un club para pelear cosas importantes y el torneo pasado nos costó y ahora tenemos otra oportunidad”.

En cuanto a los casos específicos de Marcel Hernández y Michael Barrantes, fue la primera vez que se refirió a ellos.

“Aparte de la experiencia, cada uno en su posición, yo creo que Marcel ha demostrado en este país que es un jugador importante, que es goleador, que se sabe mover y nosotros en el torneo pasado tuvimos una carencia en ataque y el equipo gana mucho”, citó Segura.

Y agregó: “Sabemos la calidad de Barrantes, es muy inteligente, tiene buen pase entre líneas, buen pase largo y pueden ser un buen complemento a otros jugadores rápidos, queremos hacer un buen equipo, que podamos sentirnos que todos estamos bajo la misma línea y nos va aportar en esa parte de camerino, de liderazgo”.

Empero, su criterio es que nunca puede haber excusas en un equipo como en el que está.

“Yo creo que independientemente de los jugadores que tenga el Cartaginés, siempre tiene que cumplir. El torneo pasado fue un fracaso para nosotros, lo aceptamos, si no estamos metidos entre los cuatro no logramos los objetivos”.

Para este Clausura 2022 su premisa está más que clara. El técnico brumoso afirma que tienen que ser competitivos y que no es suficiente con dar pelea y quedar cerca.

“Trataremos de mejorar la parte deportiva, grupal, la empatía con el compañero, que el que esté jugando esté comprometido y que el que está esperando siga comprometido y eso es lo que queremos, un equipo de trabajo, que sepa que el resultado es para que Cartaginés esté peleando arriba”.

Segura se declara totalmente entusiasmado, quizás tanto como la mayoría de seguidores del cuadro de la Vieja Metrópoli.

“Estoy con mucha energía, estoy con esa ilusión, con esa hambre de con la que llegué al Cartaginés y eso no me lo va a quitar nadie. Yo quiero bajo este punto de vista, tratar de hacer un Cartaginés más sólido, que sea competitivo y salí triste el torneo pasado porque no lo logramos, pero hay una nueva oportunidad”, finalizó.

Cartaginés se estrenará en el Clausura 2022 el miércoles a las 8:10 p. m., cuando visite al Guadalupe de Wálter Centeno.