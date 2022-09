Géiner Segura dice lo que pocas veces un técnico expone cuando pierde y hasta felicita al arbitraje

Algunos pensarán que fue sarcasmo, que el técnico de Cartaginés, Géiner Segura, realmente terminó felicitando a los árbitros luego de que su equipo cayera 3 a 1 ante Herediano, en la fecha 11 del Torneo de Apertura 2022. Es más, pese a sufrir una expulsión y ver cómo le señalaron un penal en contra, Segura calificó de excelente la labor de los réferis.

Otro aspecto que llamó la atención es que el timonel dijo estar muy satisfecho y contento con sus jugadores, sin importar que los brumosos están con muy pocas posibilidades de clasificar en el Grupo B. Luego de 11 fechas disputadas, los blanquiazules apenas tiene 12 puntos y están a siete de Puntarenas FC, segundo lugar.

Viendo el panorama tan complejo en el que están, ¿el Cartaginés se despide de la clasificación?

No podemos despedirnos, tenemos que ser muy leales y luchar hasta el final. Ante Herediano me quedo con el trabajo del equipo y felicito a los jugadores, porque qué entrega y qué actitud. Si hablamos de intensidad en las diferentes fases del juego, encontramos un Cartaginés con una gran actitud y un esfuerzo muy grande al jugar con uno menos desde el minuto ocho.

”Es más, al ver lo que hicieron mis jugadores me ilusiona para luchar hasta el final. Estoy sorprendido, porque no es fácil jugar ante el líder como lo hicimos y creo que es un partido para analizar. Salimos con la frente en alto, porque lo dimos todo e hicimos una gran labor todos, pese a que el que ganó fue Herediano”.

¿Qué valoración hace del arbitraje ante Herediano?

Al menos hoy ante Herediano el arbitraje fue excelente, me quedo con el juego como tal y felicito a los árbitros porque dieron un gran partido.

”Vamos a concentrarnos en el Cartaginés y en hacer lo mejor que podamos. El Cartaginés dio muestras de por qué es el campeón, porque luchamos, tuvimos entrega, muy buena actitud y también con mucha intensidad. Estamos cerca de lo que queremos, pero ocupados por lo que viene y reitero que no vamos a renunciar”.

Le expulsan a un jugador y le pitan un penal en contra. ¿En serio le pareció bueno el trabajo arbitral?

Fue fantástico lo que hicieron. Con el juego que hizo el líder y el campeón, fue el arbitraje que esperábamos. Fue un arbitraje nítido y excelente, es más, no tengo nada que decir y los felicito. Tratamos de hacer lo mejor en la cancha, buscamos el resultado y no pudimos, pero me quedo con el esfuerzo de los muchachos.

El asistente técnico del Cartaginés, Mauricio Wright (izquierda), y el entrenador de los brumosos, Géiner Segura, buscaron resolver las adversidades que se toparon en el juego ante Herediano, en la fecha 11 del Apertura 2022. (Jose Cordero)

Señala que no van a renunciar a clasificar, pero ¿cómo trabajar esa parte con los jugadores para que ellos no desmayen?

Conozco al equipo que tengo, sé que no vamos a renunciar. Como campeones no podemos darnos por vencidos y jamás renunciar. Soy muy honesto y mi equipo siempre va a luchar hasta el final; si nos alcanza, genial, pero si no, igual vamos a luchar y los rivales no la van a tener nada fácil contra nosotros.

¿Cuál es su sentimiento al verse en la posición en la que están en este campeonato que se suponía diferente?

Lo que diga puede sonar como excusa. Para algunos clubes que llegamos hasta el final, lo que dicen son argumentos válidos, pero si nosotros decimos lo mismo, ahí salen a señalar que estamos poniendo excusas. Escuché esto en el clásico del sábado y ahí sí se dice que hay argumentos reales de ellos (Alajuelense), pero mejor no nos llenemos de excusas.

”En nuestro caso, nos ha costado muchísimo, tanto por lesiones o expulsiones y otros aspectos. No hemos tenido ese equipo compacto desde el principio. Sin embargo, ante Herediano vi un gran equipo compitiendo”.

En 11 partidos el Cartaginés suma siete expulsados. ¿Qué valoración hace de esto?

Son principios circunstanciales que nosotros no manejamos. No creo que ningún jugador profesional va a querer que lo expulsen, porque pierde él y pierde la institución. En algunas expulsiones han sido groseros con nosotros, pero es parte de todo. Es difícil, pero le hemos hecho frente y también se nos han venido muchas lesiones.

¿Le pesan mucho las bajas por lesión de sus delanteros?

Lastimosamente hemos estado con muchas lesiones. Sin embargo, con la actitud de jugadores como Jeikel Venegas o de Allen Guevara, pues vamos intentando lidiar con esto. Claro, si tuviéramos el plantel completo podríamos hacer más reacomodos y ajustes, pero al final lo más importante es que veo compromiso en los muchachos y es algo que uno como entrenador valora y rescata muchísimo. Felicito a mis jugadores, porque hicieron un gran partido y ante la adversidad siempre luchan.