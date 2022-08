Géiner Segura da un mensaje con tintes de confianza en su continuidad y también de despedida

Si se desmenuza cuidadosamente la conferencia de prensa del técnico del Cartaginés, Géiner Segura, tras la derrota 2 a 0 (4 a 0 en el global) ante el Real España de Honduras, que consumó la eliminación tempranera de los brumosos de la Liga Concacaf hay dos mensajes que llaman la atención. Lo primero es que el timonel resaltó que tiene confianza en seguir y hasta ahora la dirigencia le dio el respaldo, aunque también de cierto modo emitió un discurso que tiene tintes de despedida.

Un Cartaginés lleno de frustración y dudas no sabe dónde y cuándo extravió la felicidad

Esperar nueve años para volver a un torneo internacional y perder es un fracaso, ¿cómo lo toma?

La respuesta ya la dio, es así como lo dice (es un fracaso).

¿Cuál es su conclusión de esta participación en Liga Concacaf?

Está claro que esto es un fracaso, lo tomamos así. En el juego de ida recibimos dos goles que no estaban presupuestados y no tuvimos la capacidad de anotar como visitantes. En la vuelta tratamos de ser ese Cartaginés que va al frente y tuvimos muchas opciones, pero no tuvimos la eficacia para lograr un gol que nos metiera en la pelea.

¿Cómo se recompone este proyecto?

El proyecto tiene que seguir, porque hay cosas que se han hecho muy bien y nos llevaron al título y nuevamente a la Concacaf. Igual, esto no termina acá y hay que retomar todo nuevamente, porque la institución debe seguir compitiendo y debe seguir creciendo.

”Está claro que el Cartaginés con Géiner, sin Géiner, con los jugadores que están ahorita y los que han pasado por acá debe apostar a seguir creciendo y que vuelva nuevamente a estas instancias lo más rápido posible”.

El asistente del Cartaginés Mauricio Wright (izquierda) y el técnico Géiner Segura pasan un momento muy complejo con el equipo que apenas el 6 de julio sacaron campeón. (Rafael Pacheco Granados)

Uno puede entender todas las situaciones complicadas que ha vivido el Cartaginés, pero ¿qué tanto entiende todo esto la dirigencia y qué le dicen sobre su continuidad?

Esto hay que preguntárselo al presidente. Hoy puedo decir que él (Leonardo Vargas) y su hijo me han dado un gran voto de apoyo. Nos hemos sentado por momentos a hablar, no ahora, sino de siempre. Tengo 30 años de estar en el fútbol y como jugador me pasó, me quitaron de un equipo, me llamaron de otro, tuve que buscar trabajo y así es esto; uno lo entiende.

”De nuestra parte seguiremos trabajando hasta donde nos tengan la paciencia necesaria y esté ese voto de apoyo”.

En medio de un presente tan convulso, la afición no pide su salida. ¿Cómo toma esto?

Estoy muy agradecido con la afición y no creo que sea solo porque ganamos el título, sino porque ante el Real España vieron un equipo muy similar al que disputó la fase regular del torneo anterior y terminó luego dejándose el campeonato. Nuestros seguidores vieron un Cartaginés buscando el marco, llegando al último tercio y con mucha generación, pero se falló.

¿Por qué cambió tanto la alineación e incluyó a Marcel Hernández y Ronaldo Araya como titulares si vienen sin jugar por sanción?

Es una cuestión de manejo y de fatiga, porque utilizamos a dos jugadores que vienen frescos, como Ronaldo Araya y Marcel Hernández. Al final, Marcel salió lesionado y hay un tema científico de desgaste, porque aunque no venga jugando hay un desgaste emocional y mental. En lo que respecta a Ronaldo, vimos al que nos gusta, ese jugador que lleva los patrones del juego, que aparece entre líneas y su partido fue bueno, pese a que no venía con ritmo.

”Al final, soy consciente de que esto es un fracaso, que nos falta mucho por mejorar y que no es el Cartaginés que quisiéramos en este momento, pero nos tocó así. Mientras Géiner esté en el Cartaginés y hasta cuando Dios quiera que siga acá, voy a dedicarme a lo que sé, que es trabajar y dar lo mejor de mí. Soy un agradecido con Dios por la oportunidad tan linda de estar en esta institución y de ser el técnico en estos momentos”.