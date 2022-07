Géiner Segura: ‘Cartaginés no es grande solo por el título, hay que ver a esta afición para entenderlo’

Géiner Segura apenas si cae en cuenta de lo que logró con Cartaginés, le cuesta dimensionar todavía que es el técnico que sacó campeones a los brumosos y en medio de la celebración que montó el equipo en el Fello Meza, defendió una vez más la grandeza de los blanquiazules, tal y como lo hizo a lo largo de todo el Torneo de Clausura 2022.

Para el técnico este cetro es un premio y no hace más que confirmar que los centenarios deben ser considerados como grandes y jamás se les debe menospreciar, como dice que sintió que se hizo.

“Sabíamos que íbamos a luchar por un título, desde que llegamos lo visualizamos así. Lo que quería es que este equipo diera el paso y es un esfuerzo también de una afición desde hace muchos años. Cartaginés no es grande solo por el título, hay que ver a esta afición para entenderlo. Cómo no va a ser grande un club con una fanaticada como esta”, comentó en medio de una actividad memorable en el reducto centenario.

“A como he visto el ambiente, no dudaba de que este estadio se iba a llenar para la celebración. Esta afición es muy noble y hoy está sacando toda esa alegría contenida por tantos años y se lo merecen. No tengo explicación para describir cómo me siento, solo tengo agradecimiento para todos, para los colegas que me abrieron las puertas para capacitarme y quiero seguir por esa línea. Dios tiene algo para todos, pero hay que esforzarse. Lo más importante es que hoy Cartaginés está celebrando un título”.

Géiner Segura escribió su nombre en letras doradas en Cartaginés al ser el técnico que se coronó campeón con los brumosos. (Rafael Pacheco Granados)

Segura pasó momentos complejos en el mismo Clausura 2022, estuvo a punto de salir del club y vio marcharse a sus dos asistentes. Sin embargo, se mantuvo firme y con Mauricio Wright y Greivin Mora como auxiliares dieron el paso por el que los fanáticos soportaron 81 años.

El timonel destaca que su fe fue tan grande que nunca titubeó y aunque públicamente no lo ha hecho, en su intimidad ha llorado muchas veces.

“Acá no lloro, pero en mi casa he llorado mucho, porque esto es un regalo de Dios. Fueron muchos años y yo tuve la oportunidad de lograrlo con este gran grupo. Sufrimos, fue un proceso fuerte y he llorado con mi familia, porque nunca fue sencillo y lo sufrimos. Esto es de los jugadores, de la afición y de todos en el club. Todos tienen que ver lo que acabamos de hacer y no hay que desviarnos, tenemos que seguir por esta línea”, reveló.

El oriundo de Golfito aún no puede ir a su pueblo a festejar, ya que los compromisos del equipo no lo dejan y este mismo lunes iniciará la minipretemporada porque el 16 de julio enfrentarán la Supercopa.

Igualmente, ha recibido llamadas de sus coterráneos y el alcalde de la zona lo llamó para coordinar una actividad en la que le reconozcan lo que consiguió.

“No quiero que lo tomen a mal, pero tengo que darle muchas gracias a Dios, porque que Él nos diera esta oportunidad de vivir algo así es único, realmente somos privilegiados. Basta con ver esta locura que vivimos en el Fello Meza para dimensionar. Todo esto es una inyección de mucho optimismo para seguir creciendo. Esto que vivimos es una cosa maravillosa, acá se ve reflejado el esfuerzo de muchas personas y que lindo que todo valió la pena”. dijo.

Además explicó que: “Cuando me vine de la Liga acabábamos de ganar dos títulos, la 30 y la Concacaf y al venir pensábamos que podíamos tomar este reto y siempre hablamos de ser campeones. Esto que estamos experimentando lo pensamos hace mucho rato y ahora es real”.