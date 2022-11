Fiscal de Alajuelense: ‘No puede haber asamblea ordinaria para elegir puestos’

Los días pasan y si en el plano deportivo aún no hay mayores novedades sobre lo que pasará con Liga Deportiva Alajuelense, a nivel de dirigencia mucho menos, debido al conflicto con los estatutos.

¿Habrá asamblea ordinaria este mes? La pregunta aún no tiene una respuesta concreta.

“Ya como fiscal emití un criterio a la Junta Directiva, que mi opinión es pausada, estudiada, pensando en el interés de la asociación y de los asociados, no de Fernando Ocampo, no de Jorge Hidalgo, no de Joseph Joseph, no de Raúl Pinto, ni de cualquier otra persona”, expresó el fiscal de la Liga, Manrique Lara.

En charla con La Nación, señaló que su opinión personal y profesional de 38 años de abogado es que no puede haber asamblea ordinaria para elegir puestos.

“Lo medité muchísimo y tengo varias semanas de estar haciendo este dictamen. Ya se puso en conocimiento a los abogados a disidentes y la Junta lo que dijo es que le pasarán la bola al Comité Electoral que es permanente y el que rige la elección, ellos darán un informe a la Junta sobre si se puede dar o no asamblea”, explicó.

Para poner un ejemplo, indicó que si Joseph Joseph decide renunciar en este momento a la presidencia que heredó, una vez que Ocampo dejó su puesto, no pueden sustituirlo.

“La única manera es que la Junta interinamente haga un nombramiento porque no puede inscribir. Si tenemos unos estatutos en curso y si tenemos una impugnación, una asamblea no la podemos inscribir. Además, con cuáles estatutos la hacés, con los estatutos que aprobamos los asambleístas por mayoría hace más de un año, o los estatutos que ya expresamente derogamos”, subrayó.

Y agregó: “Hay un estatuto nuevo que dice que el primer nombramiento, porque los periodos ahora serán del 1°. de junio al 31 de mayo, no del 1°. de diciembre al 31 de noviembre. Entonces, para empatar y hay nombramientos diferentes, como dos vicepresidentes, dos fiscales, etcétera. Entonces, por una única primera vez los nombramientos se prorrogan hasta el 31 de mayo”.

Manrique Lara insistió en que su obligación como fiscal es con los asociados, no con ninguna tendencia electoral.

“Por más que a mí me llevó a su papeleta Fernando Ocampo, por más que tenga 35 años de ser amigo de Joseph, que tenga más de 30 años de ser amigo de Raúl… La amistad es una cosa y la responsabilidad fiscal y profesional es otra y es con los asociados. Para mí es inscribir los estatutos. Y la legalidad y el marco legal, para mí es eso. Vamos a ver qué dice el Comité Electoral”.

Lara insiste en que debido a esa situación con los estatutos no puede haber asamblea ordinaria, que es en la que se conocen los nombramientos.

“Lo que puede haber es asamblea extraordinaria, donde no se pueden conocer los temas de la ordinaria. Por lo tanto, en la extraordinaria no pueden conocerse nombramientos de puestos”.

El fiscal de Alajuelense aseguró que esta situación no debe tomar por sorpresa a ningún asociado del club, porque en la asamblea anterior él hizo una explicación de todo lo que estaba ocurriendo y lo que pasó con los estatutos.

“Ya en Asamblea yo había explicado todo este tema que tenemos, sacamos los estatutos del Registro, inscribimos las personerías porque la de Fernando Ocampo sigue vigente hasta el 31 de noviembre y la de Joseph hasta el 31 de noviembre del otro año. Problemas de personerías no tenemos”.

Al consultársele a Manrique Lara cuándo es que el Comité Electoral debería emitir su criterio, respondió que debe ser a la brevedad posible.

“Ahí está Germán Serrano García que es un abogado de trayectoria y tiene 20 años de ser miembro de la Comisión Legal y como 10 del Comité Electoral, magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte. Es un abogado muy versado en derecho y con una impecable trayectoria”.

“Miguel Rodríguez Gómez, que es expresidente, exfiscal, que ha estado 40 años en Junta, es un abogado muy prestigioso de Alajuela y otra persona que todo mundo aprecia y es un caballero, de 50 años de asambleísta de la Liga, el doctor Fabio Villalobos. Ellos tendrán que reunirse esta semana y emitir un criterio”, insistió.

Alajuelense emitió un boletín oficial para sus socios esta semana, en el que no se hace alusión a la parte política, pero sí a la deportiva.

“Toda la institución está trabajando para mejorar y anunciar de manera oficial en su momento las decisiones tomadas”, señaló la Liga en ese boletín.