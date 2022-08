Fidel Escobar reconoce que sintió nervios en su debut con el Deportivo Saprissa

Los nervios invadieron a Fidel Escobar, defensa panameño de Saprissa, quien reconoció que experimentó esta emoción al debutar con el cuadro saprissista.

Pese a su trayectoria, incluso en clubes de España, el “Comandante” aseguró que el ambiente en el estadio lo puso ansioso.

“Cuando entré ahí (la cancha) sentí un poco de nervios por todo, el debut y porque la afición siempre va a exigir”, dijo el zaguero.

Fidel Escobar es el quinto panameño que debuta con Saprissa. El sábado apunta a ser titular frente a Cartaginés.

Escobar tuvo su debut con la camiseta morada el domingo anterior contra Puntarenas. Ingresó en el minuto 71 en lugar de Gerald Taylor y se convirtió en el quinto panameño en jugar con los tibaseños. Los otros fueron Adolfo Machado, Jaime Penedo, Rolando Blackburn y Víctor Medina.

“Me sentí muy bien con el debut, desde que el equipo titular salió a calentar, noté que la afición es increíble. La verdad me gustó mucho, ya quería estar en el partido y me sentí muy contento”, opinó Fidel.

[ El ‘Comandante’ de Saprissa asegura que habla en la cancha ]

Sobre el juego contra los porteños, Escobar expresó que no esperaban el resultado final de 1 a 1 y lo lamentó por los aficionados.

“A la afición uno siempre tiene que darle alegrías, porque estuvo ahí hasta lo último y uno siente que le van a exigir, porque Saprissa es un club grande y ganador”.

El defensor ya tiene tres semanas en el cuadro capitalino y reveló cómo le ha ido en estos días conociendo a sus compañeros.

“El primer día cuando uno llega, a veces uno se siente raro, porque no conoce a nadie. Conocía a Kendall (Waston) y al “Loco” (David Guzmán), jugadores que había enfrentado en selección, pero ya los he tratado a los demás y me llevó bien con todos”.

De entrada, Fidel comentó que fue poco a poco, no es del tipo de persona que en las primeras de tanteo se siente familiarizado. “Uno debe ir poco a poco tomando confianza en el camerino, no llegar de una y comenzar a hablar, pero me acogieron muy bien”.

El “Comandante” tendría opción de encarar su primer compromiso de titular con Saprissa el sábado frente a Cartaginés, ya que Kendall Waston fue expulsado contra Puntarenas y Fidel ingresaría en su lugar. A su criterio deben tener mucho cuidado con los brumosos.

“Hizo las cosas muy bien en el torneo pasado, llegó a la final y la ganó. Todo equipo que viene a la “Cueva” va a demostrar todo y ante un club grande como Saprissa van a darlo todo, a dar lo mejor”, dijo Fidel, quien agregó que en estos días han entrenando muy bien y confían en obtener la primera victoria en el Ricardo Saprissa.