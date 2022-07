El ‘Comandante’ de Saprissa asegura que habla en la cancha

Afirma ser un tipo de pocas palabras y de hecho la primera impresión al verlo es que es una persona muy seria. Lo suyo es dentro de la cancha y así lo expresó con contundencia el “Comandante” del Deportivo Saprissa.

“Soy de poco hablar, lo mío es demostrar dentro del campo de juego”, dijo Fidel Escobar. El panameño espera convertirse en líder de la zaga morada y así hacerle honor al apodo de “Comandante”.

Pese a sus 27 años, Fidel posee la experiencia de haber estado en Porugal, la MLS y el fútbol de España. (Foto Deportivo Saprissa).

Con 27 años y una estatura de 1,82 metros, el defensa central es fuerte en el uno a uno y suele sacar ventaja en el juego aéreo.

“Tengo buena salida con el balón, voy bien en el juego aéreo y si hay que chocar lo hago fuerte. Además sé posicionarme y manejar bien a los delanteros”, explicó Fidel sobre sus condiciones, aparte de ser líder en la parte baja y por eso es el “Comandante”.

“En realidad no sé por qué me llaman así y nunca lo he preguntado, pero empezó a darse con mis primeros llamados a la selección, donde mostré mucho compromiso y liderazgo, por lo que comenzaron a decirme “Comandante”.

"No dudé en venir a Saprissa, el club más grande de Costa Rica". Estas son las primeras declaraciones de Fidel Escobar con la Morada

Así lo llaman, continuará con el mote y es algo que no le incomoda y tampoco le molesta.

“No me enojo que me digan así, ya con eso me he quedado y me quedaré”, resaltó Escobar, quien agregó que en Saprissa va a mostrar las mismas condiciones que lo llevaron a convertirse en seleccionado.

“Cuando uno viene a un gran club tiene que poner empeño, sacrificarse, entrenar bien, ser competitivo y esa es mi mentalidad. Yo vine comprometido a trabajar muy fuerte”, apuntó el “pana”, quien ya entrenó con el equipo y se dio cuenta que no es sencillo abrirse un campo en la formación estelar.

“Hay mucha competencia sana en el grupo, me he sentido muy bien y los compañeros que han llegado se ven con buenas condiciones y creo que vamos a dejar una buena imagen en el torneo”.

Saprissa debuta el miércoles en el Torneo de Apertura de visita en Pérez Zeledón (5 p. m.) y Fidel espera estar en el compromiso.

“Espero poder jugar el miércoles, tener el permiso de trabajo que ya está en trámite, pero sino esperar a la segunda fecha para poder debutar con el grupo”.

Y cómo se siente Fidel al vestirse de morado, “contento”, respondió de inmediato.

“Para mí venir a Saprissa era una gran oportunidad y estoy muy feliz de estar aquí. El equipo lo va a dar todo y vamos a dejar una buena imagen”, señaló el “Comandante”, quien se siente a gusto en la cancha como central perfilado por la derecha, pero también puede ubicarse en el mediocampo como contención.