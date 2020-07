No, en lo absoluto, me parece que en la valoración que hace el cuerpo técnico ellos deciden montar una alineación sobre la base del recurso humano que tenían en ese momento. Para este momento han planteado una forma de armar el equipo distinta, que tiene otros nombres y sobre esa base se toma la definición de quiénes continúan y quiénes no continúan. Yo quiero insistir en esto, en una planilla como la de la Liga y en una coyuntura tan complicada, si a un jugador el cuerpo técnico y la gerencia deportiva no lo va a utilizar, tenemos que liberar esa plaza, por más trayectoria que tienen, porque no podemos darnos el lujo de tener un jugador que no está en los planes del cuerpo técnico.