“Esta toma de decisión en mi caso pasa por un aspecto que la vida me ha enseñado un valor, que por encima de lo material es estar feliz y no estoy diciendo que en Europa yo no estaba feliz, simplemente que converso las cosas con mi esposa, con mi familia y mi deseo es que ellos estén bien y el de ellos que yo esté bien. Todos estábamos contentos y coincidimos en que el lugar era Costa Rica”, expresó el guardameta.