Falleció Rafael Alfaro, el expresidente de Alajuelense que sacrificó porcentaje de Bryan Ruiz para pagar deuda del club

"No me arrepiento de haber sido presidente de Alajuelense, es algo que llevo desde siempre y lo llevaré toda mi vida. Esto es una pasión que no se muere hasta que uno se muera", había pronunciado el hombre que fue jerarca rojinegro en 2006