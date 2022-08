Fabián Coito, técnico de Alajuelense: ‘Una derrota te hace un llamado de alerta, ojalá provoque eso’

La Liga Deportiva Alajuelense de Fabián Coito sufrió su segunda derrota en el torneo, al caer este sábado contra Santos. (Jose Cordero)

Alajuelense perdió en su visita al Santos de Guápiles por 2 a 1 y según el técnico rojinegro Fabián Coito, este resultado debería provocar una reacción en el equipo, porque sigue el partido contra Alianza de Panamá en la Liga Concacaf.

Liga anotó y eso les descompone el partido porque decayó. ¿Qué pasó? Copiado!

Estoy de acuerdo a grandes rasgos de cosas que pasaron, el porqué no es fácil encontrarlo porque no era la intención retrasarnos, sino que al contrario y sobre todas las cosas defender bien, defender la parte, estar fuertes en la zona defensiva y nos hacen un gol de una pelota quieta que debemos defenderla mejor.

A veces podemos decir que son cosas del fútbol, pero son errores que de repente se terminan pagando caro. Eso crea un nerviosismo, el equipo rival creció y a partir del gol nuestro empezaron a mejorar.

Se nos acercaron al arco, pero estaba relativamente controlado y esperando para volver a equilibrar el juego y nos hacen dos goles que le dan vuelta al partido y que provocan nerviosismo y un resultado adverso después de 15 minutos nuestros buenísimos.

El análisis saldrá mejor al ver el partido, ellos empezaron a manejar el balón y los acosos nuestros fueron muy tarde a través de la presión y la terminamos recuperando muy cerca de nuestro arco.

¿Hay alguna orden de que Leonel Moreira tiene que atajar por la posibilidad que tiene de asistir a la Copa del Mundo, o es una decisión que toma por rendimiento y ese detalle del Mundial no lo pone en la balanza? Copiado!

No, no, no... Es algo que al club lo llena de orgullo que un futbolista vaya a la Selección, pero no determina la titularidad de los futbolistas y la consideración. Eso es un resorte del entrenador de la Selección Nacional. La decisión es puramente mía.

¿Qué tan tranquilo lo deja este partido pensando en el juego contra Alianza de Panamá? Copiado!

En el fútbol a veces los resultados un triunfo te relaja y una derrota te hace un llamado de alerta, ojalá provoque eso, recién lo estábamos hablando en el vestuario. Es otro torneo, pero es un torneo en el que no se pueden dar ventajas porque se pagan muy caro.

En este tipo de torneo local hay posibilidades de seguir peleando por el objetivo que tenemos que es llegar hasta las instancias finales y en el torneo de Concacaf y eso lo tenemos que entender. A veces esas cosas se entienden solamente cuando te suceden y espero que en estos partidos hayamos aprendido la lección y nos sirva para el futuro.

Viendo la tabla de posiciones y que sea una etapa regular tan corta, que Herediano le lleve seis puntos a Alajuelense le empieza a preocupar? Copiado!

Habla de los rendimientos de los equipos, no me preocupa el puntaje, nos ocupa el rendimiento nuestro, los resultados nuestros. A los demás equipos los miramos, pero no tenemos nada dentro de nuestras posibilidades que sea cuando nos toque jugar contra ellos que no sea ganar.

Ganar era el objetivo que traíamos este sábado y tenemos que ir pensando más en el presente, que es mirando muy para el futuro. Como equipo tenemos que adaptarnos a esta competencia muy dura que tenemos por la poca preparación en cuanto a tiempo que tuvo el equipo desde el punto de vista de la base, del físico, de lo que sustenta el rendimiento y adaptarnos a la competencia que tenemos.

Eso es algo que nos debe ocupar más que lo que hagan los rivales, es dentro de las posibilidades de cada uno.

En menos de una semana reciben dos anotaciones en tiros de esquina. ¿Por qué les cuesta tanto a los defensas marcar ese tipo de jugadas? Copiado!

Son una de las conclusiones a sacar, indudablemente no digo que son errores, porque pueden ser virtudes del rival. Son goles que cuestan muy caro y que se hace muy cuesta arriba darle vuelta a partidos cuando una situación semi cerradas como las marcas se pierden y te conectan.

Hablar puntualmente de la pelota quieta que condiciona el partido es buscar responsables que no es, porque después tuvimos un montón de minutos para dar la vuelta al juego y lo intentamos, pero no lo pudimos hacer. Son situaciones y acciones del juego que cambian mucho los estados de ánimo y lo que queda por delante.

Estamos muy claros y lo estamos trabajando. No hemos podido dar en la tecla de cómo corregir ese tema de las pelotas quietas.