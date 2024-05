Evaristo Coronado da bienvenida a Mariano Torres a la mesa de los inmortales del Saprissa

Mariano Torres llegó en 2016 al Saprissa. Su primer contrato fue por seis meses con opción a un torneo más. El argentino arribó gracias a un proceso de scouting que hizo Paulo César Wanchope, en ese momento gerente deportivo morado. En el banquillo, Carlos Watson pedía con urgencia un mediocentro creativo.

Torres había vestido la camiseta del The Strongest de Bolivia, donde había jugado la Copa Libertadores de América. Sin embargo, le llegó la hora de un cambio y apareció Saprissa en el horizonte.

Luego de ocho años y la misma cantidad de cetros para un símbolo del Monstruo como Evaristo Coronado, Mariano llegó a un nivel donde están las leyendas moradas. Torres ya se sienta en la mesa de Édgar Marín (histórico del hexacampeonato), Coronado, Erick Lonis, Wálter Centeno, Gabriel Badilla (Q. E. P. D.) y Alonso Solís, entre otros.

Evaristo reveló que él mismo pudo ver cómo Mariano siempre ha puesto a Saprissa por delante, al punto que en su época de gerente deportivo, el argentino contó con intereses reales de otros dos equipos grandes, los cuales prefirió no mencionar, pero para el ‘20′ nunca fueron opción.

Mariano Torres brindó una entrevista a ‘La Nación’ en mayo del 2023, en la que mostró su lado más humano. (Alonso Tenorio)

“Si algo yo le admiro es que él tuvo interés muy claro de otros equipos aquí mismo, ellos lo querían, pero él nunca se aprovechó de eso para presionar a Saprissa y ni siquiera las valoró, porque siempre su opción fue Saprissa y nada más”, recordó.

Al consultarle a Coronado: ¿En la historia de Saprissa, dónde pone a Mariano? Esto respondió:

“Muy arriba, porque aunque viene de afuera, él se ha declarado saprissista, y no solo de palabra, sino vea cómo se ha entregado. Es una persona con la cual se puede hablar, como líder del camerino. Uno puede decirle y él transmite lo que uno intenta decir de la mejor manera, sabe decirlo y hace que el mensaje sea bien recibido. Él habla de buena manera con los suyos, tiene el liderazgo de no esconderse en los momentos difíciles”, puntualizó.

Evaristo confesó que Mariano tiene una gran virtud que pocos le han notado y es que predica con el ejemplo.

“Vea que Mariano es de los más experimentados, pero vea cómo anda físicamente. Él se ha esforzado muchísimo, en la serie con Alajuelense corrió como nunca y eso fue un mensaje para los jóvenes: ¿Cómo, si el más viejo corre así, los jóvenes van a dejar de correr? Él predicó con el ejemplo”, acotó.

Para el Caballero del Fútbol, con el che hay un tema de lealtad admirable. Evaristo está acostumbrado a ver su camiseta en lo más alto del Ricardo Saprissa, donde también está la de Wálter Centeno, Alonso Solís, Edgar Marín y Gabriel Badilla; él vería muy meritorio que Mariano tenga ahí su número ‘20′.

“No sé si han definido algún perfil de lo que se necesita para retirar una camiseta, porque hay gente que dejó huella y no se lo hicieron, pero él con lo que ha hecho creo que es una persona que tiene el merecimiento para conseguir esto”, finalizó.

Desde el 24 de junio de 2016, cuando dio su primera entrevista como saprissista, precisamente a La Nación, Torres nunca le huyó al reto de ser referente del equipo más ganador del país.

“Está bueno, me gusta tener esa presión, es más, para mí no es una presión, simplemente esto lo que muestra es que la gente se puede entusiasmar y después estará en mí demostrar cuando me toque jugar y ayudar al equipo”, expresó hace casi una década. Como Evaristo, Paté, Alonso, Badilla, Marco Rojas, Édgar Marín, el Príncipe Hernández, entre otros, Mariano Torres ya pasó a tener la sangre morada.

Primer entrevista de Mariano Torres como jugador del Saprissa (Junio del 2016)