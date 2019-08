“¿Por qué los jugadores no lo fueron a hacer? (...) O sea, un penal es una rifa, a mí me duele más la eliminación que haber botado el penal, eso es lo que a mí me duele. El penal es secundario. Pero no es la primera vez que estoy en una situación de estas, ya he pasado por esto, he pasado por donde asustan y se sabe que la misma afición muy posiblemente no le tenga mucho afecto en el momento y uno como jugador tiene que ser muy profesional y aguantar eso. El que se meta en esto tiene que saber en lo que se metió y nadie mejor que yo sabe en lo que está metido”.