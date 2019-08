Nos faltó capacidad para no llegar a los penales. Obviamente hay otros factores, no es una justificación... De los primeros 20 minutos se jugaron ocho... Aquí queda el por qué el fútbol del área no mejora. En el primer tiempo la camilla entró cutaro veces y se repuso un minuto. El portero hizo lo que quiso. No hubo amarillas. Cuando quisimos intensidad, el juego fue cortado con el apoyo de los que dirigen. A uno le da vergüenza con ese tipo de partidos. Con eso no justifico el desenvolvimiento de mi equipo. No fuimos contundentes a pesar de que llevamos el peso del partido. No hay justificación que valga para decirle a nuestra afición que estamos fuera.