Esteban Alvarado escucha a dirigente del Herediano para no ‘colgar los tacos’ aún

Esteban Alvarado suma dos títulos de campeón con el Herediano y es una garantía en el marco del cuadro rojiamarillo. (Jose Cordero)

Una semana atrás el guardameta del Herediano, Esteban Alvarado Brown, confesó tras la finalización de la Supercopa, en la cual el Team derrotó 2-0 al Cartaginés, su deseo de retirarse del fútbol en junio próximo, tras asistir al Mundial de Qatar 2022 y ser campeón con el cuadro florense.

Sus palabras cayeron por sorpresa, mientras la prensa en general le insistía sí había pensado bien su decisión, a sabiendas de su edad (33 años) y sus últimas buenas presentaciones, en las cuales demostró tener un buen nivel y siendo protagonista del cuadro florense.

“Quiero dedicarme a otras cosas y a mi familia. Creo que se cumple un ciclo y me quiero retirar campeón en junio del 2023. Yo lo tengo así estipulado, jugar un año más, vamos a ver qué sucede, pero no creo que vaya a cambiar de opinión”, pronunció entonces un seguro Alvarado.

No obstante, este sábado, en los diferentes medios que le dieron cobertura al compromiso que el Herediano venció 1-0 a Guadalupe, por la segunda fecha del Torneo de Apertura 2022, Esteban parece haber reconsiderado su decisión, luego de una conversación con Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana.

Precisamente Alí fue quien persuadió al volante Óscar Esteban Granados de no dejar el fútbol en diciembre del año anterior, luego de campeonizar el Herediano. Una visita al hotel de concentración hizo que Granados, a pesar de tener un problema en su corazón, jugará seis meses más y hoy en día es parte del cuerpo técnico del club.

Conversación franca

Esteban reconoció que solo los ríos no se devuelven y el charlar con el experimentado dirigente lo tiene muy cerca de olvidarse del retiro, tal y como lo había planeado.

“Fue un tema que salió en una conversación y después se regó el chisme. Vamos a llegar a junio y con calma vamos a ver qué pasa, Tengo la iniciativa de retirmarme, así lo había conversado con mi familia, pero del dicho al hecho hay mucho trecho”, aseguró Alvarado a FUTV.

El guardameta, que suma dos títulos con el Team, en los últimas semanas se ha puesto a tono físico, incluso bajó 10 kilos de peso, pues uno de sus deseos es ser tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez, en la lista definitiva de los 23 jugadores que asistirán a la Copa del Mundo.

Empero, ¿por qué Alvarado tiene ahora duda de retirarse?

“Don Aquil dice que no me puedo ir. Él conversó conmigo, me dio su punto de vista y bueno, vamos a ver qué pasa. Como dije, del dicho al hecho hay mucho trecho y pueden pasar muchas cosas de aquí a junio del próximo año”, reiteró Alvarado.

En cuanto al buen arranque del cuadro florense de Hernán Medford, que sumó su segunda victoria al hilo en un inicio de campeonato, lo cual no lograban desde hace seis torneos cortos, de acuerdo con el estadígrafo y periodista de la página Fútbol a la Tica Alex Calderón, Esteban explicó que es importante, pero deben mejorar porque es un certamen muy corto.

“Es cierto que es un campeonato muy corto, donde el descanso es mínimo al jugarse los fines de semana y a mitad de semana, por lo que corregir ganando es sumamente importante. No hay margen de error, por lo que ojalá hay que seguir sumando y mejor si es de a tres”, reiteró Alvarado.

“La virtud de sumar dos victorias es por la mentalidad de ese equipo, que es salir a ganar. Si bien ante Guadalupe, en el segundo tiempo no se dio el juego que queríamos, sí aplicamos un bloque con el cual contrarrestamos a nuestro rival”, aseveró.