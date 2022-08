Es oficial: Adidas y Selección de Costa Rica ya tienen carta de intención firmada

Una consulta recurrente que lanzan los aficionados es el por qué una marca de indumentaria de prestigió no patrocina a las selecciones nacionales de Costa Rica. Por primera vez en mucho tiempo, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) negocia con una marca ‘top’ en mundiales de fútbol.

Según una copia del acta #12-2022, de la sesión del Comité Ejecutivo el jueves 16 de junio, el presidente de la FCRF, Rodolfo Villalobos, recibió el aval para “continuar con la negociación de patrocinio con la marca Adidas”.

“Confirmación de firma de carta de intención de patrocinio de Adidas, solicita ratificación autorización para continuar con la negociación con el patrocinador Adidas y firmar carta de intención en los próximos días”, dice el documento del cual este medio tuvo acceso.

¿Qué es una carta de intención? Este documento podría definirse como un preacuerdo, en el que ambas partes conocen las pretensiones y, en la mayoría de ellas, estarían de acuerdo. Eso sí, hay que aclarar que esto no significa que el acuerdo está cerrado.

Alexander Chacón, integrante del Comité Ejecutivo, reconoció a La Nación que existe un acuerdo de la cúpula de la federación para que “el señor Villalobos pueda llevar a cabo la negociación”.

“Si existe un acuerdo para que el presidente, Rodolfo Villalobos, pueda avanzar con una marca que es de prestigio a nivel mundial. De momento, es la que tiene más interés en vestir a las selecciones nacionales”, dijo Chacón.

Adidas vestirá en Qatar 2022 a las selecciones de México, Argentina, Japón, España, Alemania, Gales y Bélgica.

New Balance, socio comercial de la nacional, ya le informó a la FCRF que no renovará su contrato que finaliza el último día de este año 2022.

“New Balance no tiene interés en continuar y por eso empezamos a buscar nuevo patrocinio”, dijo Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol, quien prefirió no mencionar si la empresa estadounidense reconoce algo por haber clasificado a Qatar 2022.

“El contrato está establecido desde hace ocho años y hay cláusulas de confidencialidad, por eso no se puede revelar nada al respecto. Lo claro es que en el mundial usaremos el uniforme de New Balance”.

La Selección de Costa Rica no es el único equipo de fútbol que no continuará con New Balance, en lo que se dice es un cambio en la estrategia por parte de la marca estadounidense con respecto al balompié, después de la ofensiva del 2015. Especialista en disciplinas como el atletismo, también dejó de vestir al Celtic Glasgow y al Liverpool, si bien aún mantiene equipos como la Roma, Porto y Athletic de Bilbao.

Pese a que Villalobos no brindó detalles, un exdirigente de la Federación y quien pidió no ser identificado, recordó que por los ocho años de convenio, New Balance le pagó a la FEDEFUTBOL $2 millones.

“Esa es la cifra, que en realidad es poco, porque $2 millones en ocho años viene siendo como $21 mil por mes. Además la firma brinda uniformes para todas las selecciones y al clasificar al mundial existe la posibilidad de que confeccionen diseño y uniforme nuevo a la Selección”, indicó la fuente, quien agregó que por haber logrado el boleto a la Copa del Mundo, entre todos los patrocinadores le dan un incentivo a la Federación de Fútbol que ronda el millón de dólares (₡691 millones).