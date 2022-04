¿Es mejor para Saprissa quedar eliminado? Eso sería ‘desteñir’ el morado, afirma Jeaustin Campos

Lo mejor para Saprissa sería quedar eliminado de las semifinales del Torneo de Clausura 2022, y así el equipo y la institución tendrán una lección para el futuro, se meterá el bisturí y habrá cambios evidentes. Ese pensamiento ya está en boca de alguna parte de la afición morada, algo que sería casi histórico, pues la última vez que el club tibaseño se quedó fuera de la segunda fase fue en el Invierno 2010.

La pregunta es: ¿ese pensamiento también ronda en el camerino? Y la respuesta también es muy clara, al menos desde las palabras de Jeaustin Campos, quien precisamente llegó con la primera misión de rescatar este certamen y meterse en las semifinales, aunque por ahora eso se ve lejano, luego de la derrota ante Herediano.

Según el técnico, pensar de esa forma sería “desteñir” el morado, además, comentó, pensar en el próximo campeonato no es una de sus tareas en este momento. En la ‘S’ no quieren tirar la toalla, pese a que la cuesta cada vez se pone más empinada y los resultados positivos parecen lejanos.

“Son temas que de repente se me salen un poco de las manos, son asuntos de don Ángel (Catalina), el hecho de pensar en el otro torneo. Si hacemos eso (renunciar a este torneo), no seríamos Saprissa, ahí sí estaríamos destiñendo el color si renunciamos al campeonato para ver qué pasa después”.

Recordó que los cambios bruscos, de salidas y llegadas se han dado en otras oportunidades, aunque el equipo no esté mal: “Creo que muchas veces, y a mí me ha tocado, quedar campeón y se van siete u ocho. No es ser campeón, habría que ver cómo se arma el equipo, pero eso, hoy, a mí no me compete”.

Los morados están a siete puntos de la zona de clasificación, pero su margen de error es casi nulo, con 21 unidades aún por disputar.

“Ustedes saben que Saprissa se ha caracterizado por tener en algún momento crítico esa posibilidad, ese ADN, ese saprissismo, ese amor a la camiseta, y revertir. No voy a tapar el sol con un dedo, obviamente cada vez se nos pone más cuesta arriba y hay que romper esa racha, para ganar que es lo que queremos”.

Aunque al Saprissa se la ha señalado también por sus lesiones y condición física, Campos no cree que los errores vengan por ese lado, más bien, señala, son errores muy puntuales, prácticamente de técnica y desatenciones individuales.

“Ni siquiera tácticas tal vez, los jugadores son aplicados, han hecho buen trabajo, independientemente de las limitaciones de jugadores (por lesiones), pero no vamos a seguir llorando sobre leche derramada. Desde que estoy yo, con todos los vaivenes, hay cuatro goles que son de bulto, no es situación física, ni táctica de alguna mala cobertura, técnica de despeje, mal pase, son cosas que realmente son las menos difíciles de arreglar, pero con el poco tiempo que tenemos es complicado, hay que ir sobre la marcha tratando de corregir”.

El próximo partido de Saprissa será este sábado a las 7 p. m. ante el Santos de Guápiles en el Estadio Ebal Rodríguez.