Es inevitable: Joel Campbell atrapa la atención en clásico entre Saprissa y Alajuelense en la ‘Cueva’

Ni siquiera había debutado con Liga Deportiva Alajuelense y Joel Campbell confesó, después de una de sus primeras prácticas oficiales en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que el partido que más quiere jugar es el clásico en Tibás.

Sus palabras sorprendieron a algunos, mortificaron a otros y provocaron dimes y diretes entre morados y rojinegros cuando el torneo aún no empezaba.

Lo que pocos captaron en aquel instante era que con eso, evidenciaba tener muy claro a lo que venía cuando decidió regresar al fútbol nacional, dándole el sí a Alajuelense.

Joel Campbell simplemente dijo lo que pensaba y lo que sentía. Quizás, hasta pecó de sincero, porque si se analiza su trayectoria en clubes y en la Selección Nacional, es claro que los partidos que más le gustan son los difíciles.

Por lo general, también son en los que más aparece su magia y su gambeta, esa que tiene fascinados a los liguistas, que los pone de pie cuando empieza a tirar caños, diagonales y taconazos, como se ha visto con más frecuencia en los últimos juegos.

El 12 de Alajuelense se divierte en la cancha, volviéndose loco con calma, frialdad y seguridad, marcando diferencia en el uno contra uno. Por más marcas que le impongan, sabe liberarse, fabricándose jugadas él mismo cuando quedaba la impresión de que una acción ya no daba para más.

Tres meses y medio pasaron desde entonces y el momento tan anhelado por el propio Joel Campbell llegó. Saprissa y Alajuelense estarán frente a frente este sábado, a partir de las 8 p. m., en uno de los partidos más esperados.

No será su primer pulso de este tipo en el bando rojinegro, porque el pasado 3 de setiembre, Joel Campbell debutó en el clásico nacional, marcando los goles con los que la Liga derrotó a la ‘S’ (2-1) en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La novedad es que ahora él defenderá por primera vez la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense contra Saprissa en la casa morada; algo que también ocurrirá con Michael Barrantes.

El morbo lleva a que algunos estén frotándose las manos para fijarse en eso, en seguirlos, en ver qué pasa, en estar atentos a cualquier detalle; pero otros se centran en lo que son capaces de hacer en la cancha, porque tienen confianza total en ellos.

De puertas para adentro, los dos clubes enfocan sus pensamientos única y exclusivamente en que es un partido que marcará por completo el rumbo del liderato general: Saprissa tiene 40 puntos y Alajuelense 39.

A lo interno de la Liga destacan que Joel Campbell ha mostrado un nivel altísimo en estos últimos partidos y que eso era algo de esperar, luego de un proceso de ajuste natural que él debía tener una vez que se incorporó al equipo.

En Alajuelense lo definen como un jugador que se sale del libreto, muy hábil y que no solo marca diferencia dentro de la cancha, sino que fuera de ella, es un líder muy positivo.

Según el vocero de la Liga, Marco Vásquez, para este clásico se espera la mejor versión de Joel Campbell, que en el fondo es lo que se ha visto en los últimos partidos.

Al referirse a él, comentó que desequilibra, mueve al equipo y transmite confianza. También dijo que ha estado en muchos estadios de primer mundo con presión total, aunado a esa experiencia de ser protagonista en tres Copas del Mundo.

“Lo vimos contra Herediano, en un nivel altísimo de presión él mostró mucha calma para anotar esos penales. Joel tiene madurez, control y fútbol. La verdad es que dentro de su ánimo y su concentración, yo no creo que le afecte en nada que este clásico sea en el Saprissa”, afirmó Marco Vásquez.

Aunque hay algunos jugadores a los que los gritos y la bulla que se genera en contra los afecta y los desconcentra, el vocero de la Liga cree que el efecto de eso en Campbell es todo lo contrario.

“En el caso de Joel más bien hemos visto que es algo que lo alimenta, que lo motiva y estoy seguro de que así va a ser este sábado. Sin duda alguna, él va a marcar diferencia dentro de esa cancha”, reiteró.

A Andrés Carevic también se le consultó qué tan diferente resulta este duelo en específico, que pone frente a frente a los archirrivales del fútbol nacional, a los dos equipos que arrastran las aficiones más numerosas del país y el hecho de que Joel Campbell regresa a la ‘Cueva’, como liguista.

El técnico de la Liga indicó que siempre que hay un clásico nacional, hay muchas cosas extradeportivas y deportivas, pero que de parte de Alajuelense, lo que puede decir es que todos deben estar enfocados, concentrados y preparar bien el partido.

“Independientemente de lo extradeportivo que pueda estar alrededor, hacer nuestro juego, con la seriedad que nos caracteriza, respetando al rival y plantear nuestra estrategia para ganar”.

Desde el bando morado, el técnico Vladimir Quesada sí habló directamente del jugador más mediático de Alajuelense y soltó una frase muy llamativa: “Joel es un gran jugador, ¿qué puedo decir de él si acá lo formamos? Además, es una gran persona antes que todo y lo digo porque he tenido relación con él desde que era un niño acá en la institución morada”.

El timonel de la ‘S’ aseguró que hace mucha diferencia en el terreno de juego y que está en un buen momento. Pero al recibir una repregunta sobre Joel Campbell, reiteró que es un buen jugador, una gran persona, que lo conoce muy bien y cortó el tema de raíz.

“A mí me interesa más que me pregunten por mis jugadores. Yo quiero que mis jugadores hagan un gran partido individualmente y que ese trabajo individual, el querer ser el mejor, nos sirva para el colectivo. Yo me centro en mis jugadores y en mi equipo”, dijo Vladimir Quesada.

Días atrás, Kendall Waston también condimentó este clásico cuando le consultaron por el regreso de Joel Campbell y Michael Barrantes a la ‘Cueva’, pero siendo jugadores de Alajuelense.

El defensor primero se rió y luego manifestó: “Uno quiere decir cosas, pero es que ustedes le dan la vuelta a esta situación, pero la verdad es que va a estar lleno de morados ese partido”.

Lo cierto del caso es que es inevitable: Joel Campbell atrapa la atención en este clásico entre Saprissa y Alajuelense en la ‘Cueva’.