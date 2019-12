Si uno no pone el alma en lo que hace, las cosas no salen bien, pues ni el talento innato ni los pergaminos funcionan sin el amor y determinación suficientes ante cualquier desafío. Por eso, aparte de agradecer la honestidad del manudo José Salvatierra al reconocer que el miércoles no estuvieron a la altura de las circunstancias, los erizos deben disponer mañana del máximo potencial para revertir esta muerte anunciada, si de veras aspiran a levantar la esquiva copa número 30 en el año del centenario, en vez de arriesgar al todo o nada en una finalísima que acarrearía millones de colones a sus arcas, un caudal contante y sonante que, paradójicamente, resultaría inútil para curarlos de espantos.