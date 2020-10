“Desgraciadamente no se me dio el título como jugador, aunque estuve muy cerca. Sin embargo, sigo dentro de la institución y me mantengo dando lo mejor que tengo... Ahora percibo algo distinto y esto también lo dan los buenos resultados. Siempre he pensado que Cartaginés ha tenido buenos camerinos y buenos jugadores, pero es difícil construir sobre malos resultados. El club necesita resultados inmediatos y ahorita por dicha todo camina bien en lo deportivo y administrativo, lo que hace que el ambiente sea mucho mejor”, dijo el ídolo brumoso.