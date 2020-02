"Si bien es cierto, Centeno intenta plasmar un modelo de juego con buen trato de la pelota, posesión y dominio, la ejecución es insulsa y no se puede conformar con que tiene más tiempo el balón. El fútbol moderno necesita dinámica, transiciones rápidas, más vértigo y no simplemente tenerla por verse arriba en la estadística, pero no en el marcador. Centeno hace una parte bien, sin embargo, no puede engañarse cuando los resultados demuestran que la otra mitad de la propuesta es su gran falencia”.