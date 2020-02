“Para la interpretación que hago yo del fútbol, esto no tiene dos dedos de frente, a veces me va a tocar hacer más pases que el rival. Por ejemplo, el otro día esperaba que Pérez Zeledón jugara replegado y me iba a tocar mover la pelota para vulnerarlo, pero a veces voy a tener equipos muy agresivos a los que les voy a dar la posibilidad que me hagan muchos más pases para yo aprovechar espacios”, recalcó Giacone.