El ‘Profeta’ Elías Aguilar da un testimonio que devela su emoción al jugar en Costa Rica

‘El Profeta’ Elías, como le dicen los seguidores del equipo Herediano, demostró que juega en otro nivel y que si continúa con esa constancia, será profeta en su propio equipo. Elías Aguilar conduce al equipo, crea fútbol, asiste a sus compañeros y cuando no se le ve en el mediocampo, es porque ayuda en labores defensivas. Además, si el partido lo permite, como sucedió el domingo ante Saprissa, también anota.

Elías Aguilar disfrutó de estas tres fechas del campeonato, con victorias contra Liberia, Pérez Zeledón y Saprissa, y reveló el sentimiento que lo embarga al jugar nuevamente en el país.

“Me genera mucha nostalgia ver tantas cosas, fueron muchos años en los que estuve fuera (en 2018 se fue a Corea) y me alejé de las cosas de mi país. Ahora llego a los partidos y me encuentro con cosas que en Corea no tenía”, dijo Elías.

Aguilar se refiere al ambiente, a la efervescencia de los aficionados que contrasta con la forma de ver y vivir el fútbol de los aficionados coreanos.

“Antes del partido contra Saprissa venía en el autobús y ver la pasión de la gente es algo distinto. Allá es otra cultura, de mucho respeto, se vive de manera diferente y a veces no están mal los gritos, incluso algunos improperios, eso hace que uno se sienta vivo”, agregó Aguilar.

El volante añadió que se siente más tranquilo, más maduro y está muy contento de estar aquí otra vez en Herediano.

“A veces uno necesita salir para crecer en muchos aspectos de la vida y me refiero no solo al fútbol. También cuando uno se va, le ayuda a valorar más las cosas, por eso me dio esa nostalgia de volver a vivir el ambiente y la pasión de la gente en cada encuentro”, indicó el volante. Para Elías, el triunfo ante Saprissa dejó otro sabor que las victorias contra Liberia y Pérez Zeledón.

“Ellos tenían mucho tiempo sin ser derrotados en su cancha. Competimos muy bien en un ambiente adverso pero muy bonito. Fue un golpe de autoridad y me siento feliz”, añadió Elías.

En tres juegos, Elías Aguilar dejó constancia de su calidad. Es punto alto de Herediano, con el que ha anotado dos goles.

Aguilar comentó que respetaron a Saprissa por ser el bicampeón, pero sabían de las debilidades del equipo morado, que no reveló, pero buscaron sacar provecho y lo lograron en el segundo tiempo, cuando lucharon contra la adversidad, empataron el juego y muy rápido le dieron vuelta al marcador.

Elías Aguilar destacó la parte mental de Herediano, a su criterio fue fundamental para remar contra la corriente y llevarse la victoria 1-2.