El nuevo capítulo en la relación Mariano Torres-Saprissa empieza desde ya

Mariano Torres desea retirarse en Saprissa y el club, a menos de que no pase nada extraño, aún lo tiene entre sus planes. Con ese panorama, la renovación del volante argentino parece inminente, sin embargo, aún está en el aire. Ni Mariano ni la institución lo dan por un hecho.

Lo cierto es que hasta no tener la noticia de otra extensión de contrato entre ambos, las preguntas hacia el jugador y el Saprissa permanecerán. Así sucedió este domingo, apenas en la primera fecha del Clausura 2022. Mariano regresó después de una lesión que lo sacó del certamen anterior y esa fue una de las primeras interrogantes recibidas tras la derrota ante San Carlos.

“Me lo tomo con tranquilidad, la verdad que siempre lo dije, me he sentido a gusto, cómodo, y ya habrá momentos para hablar de eso”, dijo Torres, quien añadió que entiende la relevancia que provoca su posible continuidad, sobre todo en la afición.

Aunque evita profundizar, sí volvió a dejar claro su amor por la camiseta morada, la cual se puso por primera vez para jugar el Torneo de Invierno 2016 y en este momento juega su certamen número 12.

“En este país juego solo con esta camiseta, el día que no tenga que estar más, me iré a mi casa, pero no es momento de hablarlo, ya lo hablaremos con la dirigencia cuando toque”.

Desde ese lado de la negociación también ha habido señales positivas. Hace algunos días el gerente deportivo Ángel Catalina, dejó clara el objetivo de contar durante más torneos con el suramericano.

“La idea es que continúe con Saprissa. Es muy importante para la institución, ha transmitido muchas veces lo que es Saprissa para él y el club intentará que continúe y corresponder a lo que es la institución para Mariano”, dijo el gerente a varios medios de comunicación.

Una de las renovaciones más importantes en la S se fraguó antes de iniciarse el torneo, cuando Christian Bolaños extendió el contrato por dos años. Una situación similar podría darse con Torres, quien sigue rindiendo como una de las figuras indispensables del club, algo que se notó mucho más durante las finales del anterior certamen, cuando no estuvo por lesión.

El capitán se perdió las semifinales y finales por una lesión sufrida a finales de noviembre y fue hasta este domingo que apareció totalmente sano. Eso sí, aseguró tras el juego, aún le falta ritmo para sentirse al 100%, por la misma razón Iñaki Alonso lo sacó del terreno en el minuto 72.

“Tiene que tener progresión, evolución (...) Para nosotros es alguien muy importante y lo que tiene que hacer es creciendo a nivel de ritmo para que nos dé todo lo que puede”, dijo Alonso en conferencia de prensa.

Torres concuerda con el entrenador, al asegurar que una cosa es estar bien de la lesión y otra sentirse listo para aguantar todo el partido: “pasó mucho tiempo y voy de a poco agarrando ritmo”.

Próximo a cumplir 35 años, cuenta con seis títulos con el Monstruo, cuatro cetros de la Primera División, uno de la Liga Concacaf y una Supercopa.