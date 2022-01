Cuestionado por fichajes de Saprisssa, Iñaki Alonso asegura ‘máxima confianza’ en Ángel Catalina

-- ¿Por qué el equipo de San Carlos le pasa por encima al Saprissa en el primer tiempo?

Hemos hablado ahora, primero felicitar a San Carlos por la victoria, porque en el primer tiempo para nosotros fue como partido de pretemproada y para ellos era jugar ante Saprissa, en el Estadio Nacional. Hay que ser muy críticos, humildes, aprender y esto lógicamente es bueno para el futuro, si sabemos entender el mensaje que nos ha dado hoy San Carlos en la primera parte. Si a eso añades que regalas los goles, se te pone muy difícil. Sí he visto reconocible a mi equipo en el segundo tiempo, hemos cambiado muchas cosas, posiciones, estructura y estuvimos cerca del empate, pero no ha sido así.

-- ¿Su equipo tiene la profundidad suficiente para encarar dos torneos?

Claro que tenemos plantilla, claro que tenemos jugadores, y estoy seguro que hoy, sobre todo en esa primera parte, no hemos visto la mejor versión del entrenador y luego de los jugadores. Cuando un equipo como el nuestro, que trabaja posesión, ir a espacios, estar bien ubicado en el campo... si solo quieres jugar al pie, pues lo tienes muy complicado, el fútbol de hoy es dinámico, es espacio y tiempo, eso tratamos de entrenar.

-- ¿Por qué Marvin Angulo no jugó en final y hoy tuvo un rol de suplente?

Con Marvin no pasa nada, sigue siendo el mismo jugador, sigo creyendo en él, pero sí es cierto que en las pretemporadas hay jugadores que les cuesta más, y hoy hemos visto jugadores que les falta ritmo, y hay otros que salen y son brotes verdes. Yo siempre lo he hecho en mi trayectoria, al que se lo merece, tenga 16, 17 o 18 años, si se lo merece, va a jugar.

Creo que Emanuel (Carvajal) lo ha hecho bien, Álvaro Zamora y Warren Madrigal tambiém. Ahí hay chicos que desde luego sí han dado ese pasito adelante, es lo más positivo y es lo que podemos aprender y seguir.

-- ¿Bajo qué argumento usted como entrenador avaló fichajes de dos delanteros con cero goles?

Tengo máxima confianza y es claro, al trabajo que desarrolla Ángel Catalina con toda su red scouts y el trabajo para seleccionar el jugador, no solo se mira el dato numérico, que lógicamente hay que mirar, se miran muchísimas cosas que esos jugadores generan en el juego, hoy Andy, sobre todo en los primeros minutos en segunda parte nos ha dado cosas que nos estaban faltando, que a Ariel se las hemos pedido y por como estaba el equipo no podíamos, entonces el futbolista lo debes ver desde muchos prismas, táctico, psicológico y potencial, lo que tú intuyes, sino seríamos gerente deportivo o scout cuaquiera de nosotros. Ese trabajo de gerencia deportiva es totalmente avalado, está Sergio también, que lleva la academia, son grandes profesionales y hacen un trabajo tremendo.

-- ¿Siente que debe ganar un título para extender su contrato, que vence en mayo?

La verdad que los entrenadores sabemos que vivimos del día a día y del partido. Hoy nos vamos jodidos porque hemos perdido, y de verdad lo comentaba antes, mi misión es hacer crecer a los jugadores, que mejoren en la presión del juego y en ese proceso quiero disfrutar de esta liga y del país. ¿Que da hasta mayo? Perfecto. ¿Que da más torneos? También. Siempre he sido de proyectos y cuando he estado 3 o 4 años, he conseguido objetivos.

-- ¿ Cuáles son las virtudes que desee que empiece a explotar Saprissa?

Nosotros queremos ser un equipo dinámico que domine muchos registros, hoy el fúbol no solo puede ser un equipo que tenga pelota y sin profundad, o que solo sea juego directo, solo de contra ataque, porque el contexto cada cinco minutos varía, debes ser capaz de reconocer qué está pasando, eso lo vi en la segunda parte, no en la primera, a partir de ahí, que el jugador (tenemos talento aunque hay algunos con poco ritmo) vaya creciendo.

--¿Mariano Torres salió de cambio para cuidarlo?

Mariano Torres lleva creo que lleva casi dos meses parado, entonces tiene que tener progresión, evolución, hoy ha sido de la partida. Para nosotros es alguien muy importante y lo que tiene que hacer es creciendo a nivel de ritmo para que nos dé todo lo que puede.