“Le agradezco a la gente porque muchos me mandan mensajes de apoyo, pero también a los que me exigen se los agradezco, porque gracias a ellos también uno tiene esa auto crítica, pendiente todos los días de querer entrenar más, cuidarte más y saber que las cosas se van a ir dando a medida que pasen los partidos, que pase el tiempo en campo. La confianza es algo que se va ganando a medida que uno se va sintiendo mejor y yo de a poco me voy sintiendo mejor”, recalcó.