El juntabolas que festejó a lo grande el título del Cartaginés es hoy su gran joya

En 2022, Leonardo Alfaro presenció en primera fila el histórico campeonato del Cartaginés. Celebró en la cancha y se considera afortunado, ya que fue uno de los juntabolas en la ida de la final. En ese momento tenía solo 15 años, y ni él mismo imaginaba que, 18 meses después, debutaría en Primera División con el equipo de sus amores.

Leonardo Alfaro realizó todas sus ligas menores en el Cartaginés. En la actualidad porta el mítico número 11 de Leonel Hernández y es la joya de los brumosos. (Rafael Pacheco Granados)

Alfaro, aún menor de edad (17 años), se estrenó en Primera a los 16, y hoy es considerado la joya de la cantera brumosa. Ha pasado mucho tiempo desde que llegó a la escuela de fútbol de los blanquiazules, con apenas cuatro años, pero su meta sigue siendo la misma: triunfar y ser protagonista de un nuevo título con los centenarios.

El oriundo de Taras de Cartago sabe que no puede apresurarse y que le falta mucho por aprender. Sin embargo, avanza a pasos agigantados, acumula 19 encuentros en la máxima categoría, ocho como estelar, y registra dos anotaciones.

En el club lo cuidan al máximo, ya que le ven cualidades distintas. Incluso, ya no entrena con las ligas menores, se dedica a tiempo completo con el primer equipo. El juvenil es uno de esos creativos que ya no abundan y también tiene la capacidad de desempeñarse como volante mixto.

“Los de más experiencia me dicen que siga haciendo las cosas bien, que disfrute partidos como el de Saprissa, que tenga personalidad y que me deje la bola. Estoy muy contento, estaba esperando hace mucho ser titular y me tocó ante Saprissa, lo que me deja muy feliz”, comentó.

“Leo”, como le llaman en el camerino, irradia felicidad al hablar del Cartaginés y, pese a su corta edad, se expresa con madurez. Con experiencia en selecciones menores, fue líder de la U-19 brumosa que conquistó el cetro en la temporada anterior. Por ahora, su objetivo es consolidarse y seguir disfrutando de lo que considera un sueño, tanto para él como para su familia.

“Es muy bonito cumplir el sueño que uno tenía desde niño, es una felicidad enorme. Veo compañeros de la U-19 y la U-21 que se alegran por mí. Muchos aficionados desearían estar donde estoy, así que me toca asumirlo con responsabilidad y disfrutarlo al máximo. Toda la vida he venido al Fello Meza a ver al Cartaginés. Me traían mis papás, mis tíos y mis padrinos, todos cartagineses, así que este amor viene desde pequeño”, agregó.

Recuerdo mágico para Leonardo Alfaro

Leonardo Alfaro se considera un privilegiado, pues con tan solo 15 años vio a su amado Cartaginés campeón y no le tocó esperar por décadas por un cetro, como sí le pasó a muchos de sus familiares.

Cuando se le pregunta por la final del Clausura 2022, de inmediato dibuja una sonrisa en su rostro y es que tiene recuerdos que guarda como un tesoro.

“Gracias a Dios pude ver al Cartaginés campeón. Fue algo que viví con mi familia, con mis padrinos y mis tíos que son súper cartagos. Lo celebramos a lo grande, lloramos, nos tiramos a la calle y fuimos a las Ruinas, fue una noche inolvidable”, contó.

El 3 de julio del 2022 el Cartaginés ganó el juego de ida de la gran final ante Alajuelense. El 1-0 lo consiguió luego de un pase rápido de un juntabolas a un jugador brumoso. Leonardo Alfaro estuvo en la cancha ese día como recogepelotas. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre aquel juego de ida de la gran final, en el que otro compañero juntabolas pasó rápido la pelota para que los blanquiazules anotaran, su recuerdo es nítido, pese a la locura de ese momento que describe como mágico.

“Recuerdo que en el partido de ida estaba de juntabolas, detrás de un marco y salí corriendo con el gol, me abracé con el compañero que dio el balón para el saque de banda rápido y fue impresionante”.

Leonardo Alfaro aspira a triunfar en Cartaginés

Leonardo Alfaro debutó en la Primera División el 23 de enero del 2024 ante Grecia, con 16 años, 11 meses y 24 días. Mario García era el técnico del Cartaginés, aunque en realidad Greivin Mora ha sido quien lo ha catapultado.

De los 19 juegos que Alfaro tiene en Primera, 18 los disputó con Mora en el banquillo blanquiazul. El actual timonel lo conoce a la perfección, lo tuvo en todas las divisiones menores y lo ha guiado paso a paso.

El juvenil aún no tiene contrato de máxima categoría, sin embargo, no ambiciona salir a otro club; su objetivo es triunfar en su club.

Leonardo Alfaro marcó su primer gol en la máxima categoría ante Herediano. El juvenil besó el escudo del Cartaginés y se mostró muy emocionado con su anotación. (Rafael Pacheco Granados)

“Como soy menor de edad no puedo firmar contrato, pero ya hemos hablado para firmar apenas cumpla los 18, en enero. Mi idea es quedarme en el Cartaginés por muchos años, jugar con mi club y ojalá salir al extranjero desde acá. Por el momento ningún otro club se me ha acercado; solo pasó cuando estaba en el alto rendimiento, pero luego no”.

Un par de detalles que los fanáticos de la Vieja Metrópoli no pasan por alto es que esta joya de la cantera utiliza el legendario número 11 de Leonel Hernández y su primera anotación se la marcó al Herediano, el 18 de agosto del 2024, en el triunfo 3-1 en el Fello Meza.

El futuro es prometedor para “Leo”, quien casualmente es el tercer creativo que emerge de las ligas menores de los blanquiazules en muy poco tiempo; anteriormente usaron la “10″ Cristopher Núñez y Ronaldo Araya.