El jugador al que Alonso Solís sacó del retiro amargó a Wálter Centeno y catapultó a Grecia

Apenas tiene 26 años, pero en su historial ya cuenta con un retiro del fútbol. No encontrar la opción que pretendía en Primera División lo hizo pensar que no quería nada más con el deporte que ama, pero su ídolo y referente lo hicieron cambiar de opinión. Gracias a Alonso Solís el volante Johan Bonilla tiene más vivo que nunca a Grecia y de paso amargó a Wálter Centeno y su Guadalupe FC con el triunfo 1 a 0.

Fue en un club de tercera división en el que Bonilla volvió a sentir pasión por el balompié y es que justo Solís fue quien lo motivó y lo hizo creer en sus capacidades para no darse por vencido. El Mariachi lo logró, le devolvió el hambre al mediocampista y lo potenció al verle cualidades distintas, como su remate de pierna izquierda.

Ante los griegos no marcó precisamente por esta vía, sino que desvió un balón que inicialmente impactó Jairo Arrieta. Sin embargo, todo vale y el tanto que consiguieron los visitantes en el minuto 82 les vale para igualar en 21 puntos al Puntarenas FC, en el segundo lugar del Grupo B y a falta de dos fechas por disputarse. Si bien, el gol diferencia favorece al PFC, club que tiene un partido menos, lo seguro es que la presión se trasladó del lado de los Tiburones.

“Sabíamos que si queremos clasificar teníamos que ganarle a Guadalupe y logramos el objetivo. Por dicha me tenía confianza de que iba a anotar y se me dio... Alonso Solís es como un papá para mí, mantenemos contacto a diario, hablamos todos los días y siempre me está aconsejando. Tomo en cuenta todo lo que me dice para seguir creciendo día a día, él era mi ídolo de niño y me siento muy bien de tenerlo cerca ahora”, comentó el jugador en Tigo Sports.

El mediocampista de Grecia, Johan Bonilla (izquierda) intentó superar la marca del volante de Guadalupe FC Fabrizio Ramírez, en duelo de la fecha 14 del Apertura 2022. (Grecia)

Y es que no hay duda de que si las Panteras pretendían seguir con vida hasta el final y aspirar a dar la gran sorpresa con su clasificación, debían sí o sí imponerse ante Centeno y los suyos.

El festejo de Bonilla es su quinto en el Apertura 2022, certamen en el que también tiene una asistencia. Acumula 13 partidos disputados, seis como titular y no dura en recalcar que todo se lo debe al Mariachi.

“Él (Alonso) me aconseja que reciba entre líneas, porque tengo buen pie para rematar y lo he seguido, al punto que tengo cinco goles. Alonso me sacó el retiro cuando tuvo un equipo en tercera división, ahí me volví a enamorar del fútbol en un partido y gracias a él estoy acá. Cuando me retiré fue una muy mala decisión, pensaba que ya no podía jugar más, pero por dicha hay personas que lo aconsejan a uno y ese fue Alonso”, finalizó el futbolista.

Ficha del juego:

- Guadalupe FC: 0

Titulares: Alejandro Barrientos, Andrey Mora, René Miranda, Jorkaeff Azofeifa, Eduardo Juárez, Júnior Delgado, Fabrizio Ramírez, Luis José Gutiérrez, Royner Rojas, Andrés Gómez y Julen Cordero. DT. Wálter Centeno.

Cambios: Diego Estrada (Gómez, al 71′), Creichel Pérez (Gutiérrez, al 71′), Néstor Monge (Rojas, al 82′) y Jonathan Martínez (Ramírez, al 88′).

- Grecia: 1

Titulares: Héctor Armando Lomell, Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Jean Carlos Castro, Lucien Galtier, José Andrés Rodríguez, Jean Carlos Amador, Reimond Salas, Esteban Rodríguez, Luis Alfredo Rodríguez y Fernando José Lesme. DT. Gabriel Simón.

Cambios: Jaidivert Hurtado (L. A. Rodríguez, al 54′), John Paul Ruiz (E. Rodríguez, al 68′), Johan Josué Bonilla (Salas, al 69′) y Jairo Arrieta (Lesme, al 79′).

Goles: 0-1 (81): Bonilla (desvío de balón). Árbitros: Benjamín Pineda con Luis Granados, Douglas Zúñiga y David Gómez. Estadio: Colleya Fonseca, 5 p. m.