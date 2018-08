“Yo ahorita estoy muy cómodo, me siento muy bien aquí, me hacen sentirme como en casa. El cuerpo técnico, los compañeros y ni qué hablar de la dirigencia me han hecho sentir muy bien. La afición me trata de la mejor manera. Si sale una opción tiene que ser suficientemente buena para mi familia y para el Saprissa, para el beneficio de ambos”, comunicó el delantero.