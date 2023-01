El héroe de la ‘30′ de Saprissa prefiere jugar en Segunda que en Primera en condiciones ‘para el olvido’

Hansell Arauz es recordado por todo el saprissismo porque una anotación suya le dio al conjunto morado el cetro 30, luego de pasar un tiempo sin celebraciones. Esa acción de hecho es el capítulo más bonito de su carrera, según el propio jugador.

Hoy Arauz se ha perdido un poco del mapa, sobre todo porque se ha mantenido por un largo periodo en la Liga de Ascenso. Según el atacante prefiere estar en la Segunda División, donde milita en Turrialba, con condiciones decentes que jugar en la Primera en circunstancias que son ‘para el olvido’.

El exmorado reveló que por ejemplo él militó mucho tiempo en Golfito, equipo que además de darle un salario competitivo le brindó apartamento y gasolina; pluses que valoró.

En la presente ventana de transferencias Arauz tuvo contactos con equipos de la máxima categoría, pero nuevamente no se sintió valorado con los ofrecimientos que llegaron.

“En este mercado se dio, pero ya estaba enfocado en otras cosas y me ofrecían cosas mínimas, yo no quiero jugar de superestrella, pero soy un jugador que ha ganado cosas y que para ganar ese dinero preferí estar en Segunda, donde la gente no piensa que tengo que hacer todo“.

”La presión siempre va directo a uno. Cuando ofrecen lo que ofrecen, la verdad es que no motiva estar por estar en Primera porque yo quiero volver a ganar y competir por cosas. Los proyectos que son solo para estar no van conmigo”, reflexionó.

Consultado si el nivel deportivo ha pesado para no estar en la división de honor, el delantero contó que él ve los partido y considera que todavía puede competir, además de que esta en buena edad: 33 años.

“La verdad no sé, decisiones, tal vez los entrenadores buscan jugadores más jóvenes. Gracias a Dios sí he tenido oportunidades, pero los salarios no han sido los mejores y las comodidades tampoco eran las buenas”, mencionó.

El gol que le dio un cetro a Saprissa marcó a Hansell, al punto que hoy todavía en la calle lo recuerdan y lo hacen revivir esa diana con las palabras.

El 10 de mayo del 2014, el ariete saltó y conectó un remate que abombó las redes de Alajuelense para desatar la locura saprissista y acabar con una sequía que se remontaba al 2010 como último año de celebración.

“Hay muchos aficionados que me dicen que el gol de la 30, yo lo tomo con orgullo, para mí es bonito, el tiempo en Saprissa fue hermoso, para mí es bonito devolverme en el tiempo cuando la gente me pregunta”, dijo.

El deportista tuvo en su mejor momento deportivo tres lesiones de ligamento cruzado anterior, las cuales le frenaron un ascenso que parecía lo llevaría a convertirse en un legionario importante.

“Muchas veces lo que pensé fue en el sinsabor que me quedó de no ir a Brasil 2014, no fui no por rendimiento sino por terceras personas que intervinieron, pero yo estuve en Saprissa y sé que si seguía ahí podía pelear por más cosas y hasta dar un salto importante a nivel internacional, pero bueno son cosas que pasan”, analizó.

Consultado sobre lo que sucedió realmente en Brasil 2014, Arauz explicó que nunca conversó con Jorge Luis Pinto, pero él sí tuvo informes que lo bajaron del avión por ‘decisiones extradeportivas’.

“Ese era un grupo sano. No fue un jugador, ni fue nadie del cuerpo técnico, simplemente se me acercaron personas a decirme que una persona me bajó del Mundial, una persona que prefiero reservarme el nombre. Yo hice mi trabajo y Dios sabe por qué no me dio esa bendición”, confesó.

Hansell continúa con la ilusión intacta de volver a la Primera División.

“Siempre he sido un soñador competitivo que quiere más, las cosas no se me han dado, pero tengo la convicción de volver a Primera y retirarme ahí, soy un jugador que tiene para dar, que se esfuerza, solo Dios sabe si me da ese chance, para eso lucho”, concluyó.

El futbolista también tuvo palabras sobre el arranque con Turrialba, el cual fue complejo por una derrota 4 a 0 con Limón Black Star.

“Los torneos de clausura son muy complicados, estoy en un grupo joven, eso puede pasar factura, pero somos trabajadores, compenetrados y al final lo que sacan adelante las cosas son los grupos no los jóvenes. Solo es la primer fecha”, anunció.

Hansell Arauz, el héroe que le dio la 30 a Saprissa, sigue activo, busca su regreso a la Primera, pero es enfático en aceptar que prefiere estar en Segunda con condiciones aceptables de trabajo que militar en Primera disconforme.