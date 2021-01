”La prensa es la que analiza, tiene un árbitro a la par que valora y cuentan con la televisión a la par para ver si fue o no. Hay que ser objetivos y decir lo que corresponde, pero esto no quita que no jugamos un partido como quería. Cometimos errores, Pérez Zeledón tuvo una mejor actitud al final y ellos no son culpables de que estos señores fallen. Al final Pérez también lucho y lo hizo más que nosotros.