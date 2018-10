“Es complicado, siempre estamos juntos, pero yo tomé la decisión de venirme para Limón y él se quedó allá. Cuando yo vengo y firmo, él me dio la noticia de que tenía ese problema, ya no pude hacer nada. Es duro estar largo, pensando que él está en el hospital, lo que está sufriendo y uno no poder hacer nada, solo pedirle a Dios por él. Es lo que le queda a uno, creer que Dios lo va a sanar al 100%”, comentó Miguel Marín.