El fracaso de Saprissa también apunta contra Sergio Gila

El Deportivo Saprissa fracasó en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Lo dijo el propio Vladimir Quesada, técnico del equipo, en sus primeras declaraciones luego del partido que Antigua ganó 0-3.

“Esto que pasó es inimaginable y nunca en nuestra gestión habíamos obtenido un fracaso como este, y el primer responsable soy yo”, dijo Vladimir en conferencia de prensa.

La afición pide la salida del entrenador, pero no es el único señalado. En redes sociales, los misiles también van dirigidos contra Sergio Gila, gerente deportivo del club.

Gila tiene un año y dos meses en el cargo, pero el segundo semestre no ha sido bueno para él. Lo que más se le reclama es que no fichó buenos refuerzos. De las cinco salidas que tuvo Saprissa, tres de ellas -la de Luis Paradela, Warren Madrigal y Gerald Taylor-, son de mucho peso, y Gila no logró sustituirlas.

LEA MÁS: Dirigencia de Saprissa se reunió luego del sonoro ‘fuera Vladimir’

“Sergio Gila tiene una cuota importante de responsabilidad en lo que pasa en Saprissa. El principal es Vladimir, con su discurso y decisiones incomprensibles, como dejar a Jefferson Brenes en banca y su puesta en escena de jugadores que no marcan ninguna diferencia”, opinó Christian Sandoval, director de deportes de Teletica Radio.

Sandoval añadió que, en la gestión de Gila, llegaron a la institución futbolistas que no han marcado diferencia.

“Hay una gran responsabilidad de Gila. Si se va Vladimir, con él debe irse Gila. No ha tomado buenas decisiones a la hora de contratar”, indicó Sandoval, quien añadió que sostener el proyecto que traía Ángel Catalina era lo más sencillo, y Sergio no ha tomado las mejores decisiones. Christian también cuestionó que el gerente deportivo negociara con clubes del exterior la salida de jugadores a préstamo en lugar de buscar la venta.

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, también apuntó contra Sergio Gila.

“Gila tiene mucha responsabilidad porque es el jefe directo de la parte deportiva. Él evalúa y mide el rendimiento de jugadores y cuerpo técnico, y ambos fallan. Si ellos fallan, está mal la cabeza, que es Sergio Gila”, expresó Anthony.

Anthony Porras añadió que el español es el encargado de armar la planilla y que, para él, Saprissa presenta deficiencias en defensa, creación de juego y falta de pegada en la ofensiva.

“Gila es quien defiende a capa y espada a los delanteros que están en deuda en los compromisos internacionales. Cuando se analizan las salidas de jugadores tan importantes, y ojo, no fueron ventas, y como refuerzo se trae a futbolistas que no pasan por buen momento, se permite que se desequilibre el equipo”, apuntó Porras.

Yoserth Hernández es uno de los nueve fichajes de Sergio Gila. Yoserth tiene nueve meses en el equipo y no ha dado la talla.

Anthony no se explica cómo Vladimir Quesada pidió y casi clamó por un 9, un matador en el área, y Gila le firmó a un defensa cuando contrató a Óscar Duarte.

Josué Quesada, periodista y creador de contenido en redes sociales, señaló a tres culpables del fracaso internacional del club saprissista.

“En Saprissa hay tres grandes culpables. El primero es Horizonte Morado, que no invierte en el equipo. El segundo es Vladimir Quesada, porque la planilla no es tan mala como para justificar el mal juego del equipo. Y el tercero es Sergio Gila, pero Gila es víctima de una economía austera, con una billetera limitada que Saprissa pone a su disposición. Tiene responsabilidad, pero también las manos atadas ante los pocos recursos para invertir”, destacó Josué Quesada.

En el año que tiene como gerente deportivo de Saprissa, Gila fichó a nueve jugadores y, de ellos, si acaso dos han dado la talla.

Para el Apertura 2023, Gila contrató a Kliver Gómez, mientras que en el Clausura 2023, los fichajes fueron: Eduardo Anderson, Yoserth Hernández, Luis Díaz y Joseph Mora.

De cara al Apertura 2024, Sergio Gila reforzó las filas del Monstruo con Rachid Chirino, Gino Vivi, Deyver Vega y el último en llegar fue el zaguero Óscar Duarte.

De ellos, solo Joseph Mora se consolidó en el once estelar por la banda izquierda, y Óscar Duarte, en el poco tiempo que tiene en el club, mostró su calidad, incluso anotó dos goles. Sin embargo, en el partido contra Antigua, se vio mal, como toda la defensa.

Algo que llama la atención en los fichajes hechos por Sergio Gila es que no representaron un alto gasto para Saprissa. Luis Díaz, Joseph Mora, Rachid Chirino, Deyver Vega y Óscar Duarte llegaron como agentes libres, mientras que Eduardo Anderson y Gino Vivi están en condición de préstamo. El panameño y el tico fueron cedidos por el Alianza de Panamá y LA Galaxy de Estados Unidos, respectivamente, hasta diciembre de 2024.

