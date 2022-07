El ‘Fantasma’ que espantó al ‘Muñeco’ y le dio el cuarto título al Cartaginés

El “Vive, vive, Cartago vive”, suena más fuerte que nunca y hay que gritarlo. Cartaginés consigue el cuarto título de su historia, 81 años después y deja atrás aquel añejo y lejano 12 de enero de 1941.

De la mano del “Fantasma” los brumosos espantaron maleficios y muñecos, nunca han existido, pero 81 años sin cetros originaron historias sobre hechizos y embrujos que cayeron sobre el Cartaginés y por eso no volvió a ser campeón.

Solo fueron mitos, hoy la realidad es que Geiner el “Fantasma” Segura llegó hace un año al banquillo blanquiazul y consiguió lo que otros 41 entrenadores no pudieron en estos 81 años de historia: darle un cetro al Cartaginés del fútbol de la Primera División.

Géiner Segura, conocido como "Coya" en su pueblo en Río Claro de Golfito, logró con Cartaginés su primer título como entrenador. (John Duran)

“A través de mi carrera no ha sido fácil, he tomado decisiones siempre pensando en crecer. Los técnicos siempre estamos en constante formación y no ha sido sencillo, porque he tenido retos sumamente difíciles en los clubes en los que he estado. Cuando se me acercaron y me hablaron de este proyecto me aconsejaron que diéramos el paso y sin duda alguna estamos muy comprometidos e ilusionados”, le dijo Segura a La Nación cuando el 20 de abril del año pasado, Cartaginés lo nombró como su técnico.

Oriundo de Río Claro de Golfito, el timonel, quien cumple 48 años en tres meses, el 14 de octubre, fue hace 20 años jugador del cuadro blanquiazul y se siente afortunado por su paso en la institución.

“Soy un privilegiado, porque también pasé por acá como jugador y viví muchos momentos bonitos. Ahora la vida me pone de nuevo en este club, donde siempre me dieron mucho respaldo. Debo retribuir todo con trabajo, esfuerzo y disciplina”, opinó en La Nación.

[ #LoQueNoSeSabe sobre Géiner Segura: El técnico que devolvería el tiempo para estar con sus padres ]

El “Fantasma” le apodaron a Geiner porque en su época de jugador, cuando era un chiquillo de 19 años y daba los primeros pasos en Primera División, como volante aparecía por todo el mediocampo. Pocos o nadie sabía su nombre y cuando llegaba a la marca por un lado y por otro, sus compañeros en el Municipal de Pérez Zeledón empezaron a decir que parecía un fantasma.

“Mi etapa como jugador la disfruté muchísimo, no fue fácil. Un día le dije a mi papá, yo quiero jugar y siempre mis padres fueron un gran apoyo para alcanzar ese sueño de niño, jugar fútbol de manera profesional. Mis papás ya no están y me hubiera gustado disfrutar un poco más con ellos”, recordó Geiner en el programa Lo que no se sabe de La Nación.

Triunfar es algo que Geiner lleva por dentro, desde niño se propuso jugar en Primera y al retirarse pensó en ser entrenador, pero no uno más, sino un técnico preparado y exitoso.

“A mí me costó mucho y siempre quería ganar, de pequeño jugaba con mi papá, me enojaba y lloraba porque él me ganaba. Luego tras jugar 15 años en Primera, me retiré, lo poco o mucho que hice, lo hice con mucho cariño. Siempre me entregué al máximo al club que defendí”, expresó Segura, quien se retiró el 24 de octubre del 2012.

Su primera experiencia como entrenador de la Máxima Categoría fue en San Carlos, en el Torneo de Invierno 2016, pero ya había dirigido al equipo en Segunda y logró el ascenso. Solo duró nueve partidos en los que logró cinco puntos (19% de rendimiento) y derrotas ante equipos considerados pequeños.

Luego de dirigir a Cofutpa (Palmares) en Segunda División durante todo el 2017, Segura asumió otro reto en Primera, esta vez con Guadalupe, donde estuvo cinco torneos cortos y pocas veces vio amenazada la permanencia en la División Mayor.

Pasó a la Liga en el 2020 como asistente de Andrés Carevic y consiguió dos cetros como auxiliar, el de Apertura 2020 y el de la Liga de Concacaf.

Geiner Segura acumuló toda esa experiencia y la puso al servicio del cuadro de la Vieja Metrópoli al que le entregó el anhelado título de campeón, hoy Cartago “Vive vive” más que nunca, gracias al esfuerzo y enorme trabajo de Geiner y todo su cuerpo técnico.

¿Quién es Geiner Segura? Copiado!

Nombre: Geiner Isidro Segura Mora.

Lugar y fecha de nacimiento: Golfito, 14 de octubre de 1974.

Debut en Primera como jugador: 9 de febrero 1994 ante Ramonense. Jugaba con Pérez Zeledón, partido que perdió el cuadro generaleño 1 a 0.

Juegos en Primera: 529.

Goles: 23.

Primer gol: El 10 de setiembre de 1995 ante Carmelita.

Equipos donde jugó: Pérez Zeledón, Cartaginés, Santos, Brujas, UCR, Águilas Guanacastecas y San Carlos.

Títulos: Subcampeón con Pérez Zeledón en la temporada 2004 2005 y Subcampeón con San Carlos en el 2011.

Debut con la Selección: El 28 de mayo de 1995 ante Estados Unidos.

Juegos con la Selección: 14 Juegos Clase A.