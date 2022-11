El día en que Keysher Fuller no llegó a Alajuelense ¿Fue mi culpa?

El 7 de junio del 2021 publiqué en mis redes sociales que el jugador Ian Smith dejaría las tiendas de Alajuelense para jugar en Sporting FC en condición de préstamo.

Era un movimiento que planeaba Liga Deportiva Alajuelense para hacerse del fichaje de Keysher Fuller, quien en ese momento estaba con la Selección Nacional en plena competencia. Si no recuerdo mal, disputaba la Copa Oro.

Keysher Fuller, el héroe que resistió las severas críticas y las desilusiones

En La Liga están claros de que tienen un punto vulnerable desde hace bastantes torneos: sus laterales no dan la talla. Los manudos añoran tener a los mejores en ese puesto. Es más, el anhelo del anterior gerente deportivo era tener a toda una selección vestida de rojo y negro, modalidad que intenta aplicar en las divisiones menores rojinegras.

Los manudos entablaron conversaciones con Fuller. Bryan Ruiz hizo un tanteo durante la competición regional en la que participaba la “Tricolor” y Agustín Lleida hizo lo suyo después.

Las probabilidades eran altas; al lateral derecho se le vencía el contrato y llegar al club rojinegro no era algo descabellado.

Sin embargo, posiblemente la noticia sobre Ian Smith, despertó las sospechas del astuto Jafet Soto, quien además tenía claro que Fuller aún no firmaba la extensión de contrato. El gerente herediano se movió rápido, mejoró las condiciones de Keysher y, al final, el jugador decidió quedarse en el Rosabal Cordero.

¿La salida de Smith fue invento? No. Alajuelense decidió mover las piezas sin tener al reemplazo firmado.

Como periodista, trato de “atajar” la noticia y confieso que este caso también me hizo reflexionar. Tenía las pruebas, no me estaba equivocando pero al caerse el fichaje de Fuller, Alajuelense y Sporting se dieron la mano y el trato para que Smith llegara al equipo josefino se echó para atrás.

Hubo una mala jugada manuda. En el fútbol no se pueden mover las piezas si la figura que usted quiere no está amarrada, y eso significa: tener los documentos firmados. Como dice el dicho, los papelitos hablan.

¿Fue mi culpa? Desde luego que no, en la Liga movieron las cartas sin tener al jugador asegurado. Nosotros, como comunicadores que cubrimos una fuente, en cualquier momento nos damos cuenta de un movimiento. Por ello, los pasos que deben dar los gerentes deportivos deben ser cautelosos, pero sobre todo, seguros.

Al final, los manudos reconocieron que fueron por él, pero una noticia filtrada resultó la piedra en el camino.

Esta es mi anécdota con un jugador que lucha ante las críticas por su estilo de juego. Con ese lateral derecho que la madrugada del pasado domingo firmó un capítulo inolvidable en su vida al anotarle un histórico gol a Japón en el Mundial de Qatar 2022.

Se trata de ese mismo jugador que hoy tiene a Costa Rica con la esperanza de clasificar a los octavos de final en la cita planetaria y quien evitó que la Tricolor llegará el próximo jueves eliminada para enfrentar a Alemania.

Con él, yo también aprendí que por más que los papeles estén firmados, un préstamo se puede echar para atrás. Como el de Ian Smith, a Sporting, cuando Herediano evitó la salida de Fuller.