Keysher Fuller, el héroe que resistió las severas críticas y las desilusiones

El día que el técnico colombiano Luis Fernando Suárez anunció la lista de los 26 jugadores convocados al Mundial de Qatar 2022, el lateral Keysher Fuller no pudo contener la emoción y lloró como un niño.

Aquel sueño de infancia se convirtió en realidad, dejando atrás muchos momentos amargos, donde su carácter sereno y afable fueron sus mejores aliados para sobreponerse a los señalamientos de los medios de comunicación de los últimos meses.

Es por es que Keysher Fuller gritó con el alma el gol del triunfo ante Japón (1-0), una anotación que marcará su vida y la de los costarricenses, quienes por un instante olvidaron los cuestionamientos y lo vistieron de héroe, a pesar que hace cuatro días fue uno de los más avasallados por la prensa, luego de la goleada de 7-0 a manos de España.

Aquel joven que dio sus primeros pasos en el Colegio Deportivo de Limón y recibió una oferta para jugar en el Deportivo Saprissa, pensó que su anhelo de ser jugador profesional estaba muy cerca y más aún cuando el técnico Alexandre Guimaraes lo recomendó para que lo tomaran en cuenta en el primer equipo morado.

Sin embargo, aquella opción se le cerró en sus narices y para cumplir con su sueño de jugar en la máxima categoría, tuvo que tomar el camino largo, al recalar en la Liga de Ascenso y pasar por el Uruguay de Coronado y el Municipal Grecia, antes de ser figura del Herediano.

“Sé lo que me ha costado estar en la Selección, llegar a la Primera División. Este gol representa todo lo que he luchado junto a mi familia y las personas que me han ayudado para estar aquí el día de hoy y esto es para ellos. Esto también es para este grupo increíble, pues a pesar que nos tiran cada día, nos hacemos más fuertes“, comentó Fuller en la transmisión de Canal 7 tras concluir el partido.

Pecado y redención Copiado!

Keysher tuvo la suficiente resiliencia para vencer los obstáculos que se le presentaron en la Tricolor, como aquel 30 de junio del 2019, cuando en las semifinales de la Copa Oro tomó la decisión de cobrar uno de los lanzamientos de penal, el cual fue detenido por el arquero Guillermo Ochoa de México, lo que causó la eliminación tica. Fuller señalado por su mala ejecución a la hora de rematar.

Pero si en aquel compromiso fue señalado en el torneo regional, durante la octogonal de la Concacaf fue recordado por retardar un contragolpe de la Selección de Panamá cuando prácticamente enfrentó a cuatro jugadores y logró sacarle ganar el balón, acción que se celebró como un gol en el Estadio Nacional, pues evitó que los canaleros tomaran la ventaja.

Aunque fue una eliminatoria complicada, Keysher aseguró que nunca dejaron de creer en la clasificación a la Copa del Mundo, sino que por el contrario, siempre tuvieron la convicción de salir adelante, no solo por el grupo sino por Costa Rica

“Trato de ser una persona muy educada, responsable de mi trabajo. A veces voy a errar y en otras acertar como todo ser humano. Pero más allá de las críticas, siento que todo eso es lo que me hace más fuerte. Siempre trabajo por el bien del grupo y el trofeo que me otorgó la organización al Mejor Jugador del partido es para todo el equipo”, manifestó Fuller.

Sobre el duelo ante Alemania el próximo jueves (1 p. m.) por la clasificación a la segunda fase, el lateral derecho declaró: “Ante Alemania será un compromiso muy difícil, más que contra España, pero tenemos la convicción y la confianza en Dios que podemos sacarlo adelante y clasificar”.